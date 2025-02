Pnrr, il Governo cancella i 70 milioni destinati al Fondo per la Repubblica digitale

Il governo cancella uno stanziamento di 70 milioni di euro destinato per quest’anno al Fondo per la Repubblica digitale. Un Dpcm del 24 ottobre, firmato dal sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Alessio Butti, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, dispone infatti “il ritiro” di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2024, che assegnava quell’importo al Fondo, creato nel 2021 per sostenere, nell’ambito degli obiettivi del Pnrr, progetti per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale in Italia. Un intervento, si legge nel Dpcm, alla cui attuazione “non è possibile dare corso”, perché la “Direttiva del Segretario generale del 13 settembre 2024, concernente la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027” della Presidenza del Consiglio ha comunicato che “non sono più presenti nello schema di bilancio per il 2025” le risorse nel capitolo di spesa.