Pnrr, il ministro Fitto annuncia: A gennaio dl su semplificazione e accelerazione

“Il governo a gennaio, nei primi giorni di gennaio, predisporrà un decreto legge con cui punterà, d’intesa con il sistema del partenariato e la Commissione Ue e tutte le amministrazioni interessate e proponenti, un provvedimento che andrà sulla semplificazione e sull’accelerazione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto parlando del Pnrr a ‘In mezz’ora’ su Rai3. “Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali dal punto di vista medio-piccolo, cioè tutte le opere pubbliche: siamo nella fase in cui la quasi totalità di questi progetti hanno completato la fase di progettazione, il 10% nella migliore delle ipotesi di risorse spese. Ora iniziamo la fase degli appalti, quindi è verosimile pensare che nel 2024 si metterà in moto questa gran parte di investimenti. Ma anche la revisione sarà un ulteriore elemento molto importante di accelerazione”.