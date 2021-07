PNRR, il presidente Grimaldi: Rendere strutturali Marebonus e Ferrobonus. Incentivi per il rinnovo flotte

“Alis è cresciuta tantissimo in questi anni: le imprese associate danno lavoro a 196mila persone. Sono “eroi” che durante la pandemia hanno garantito consegna delle merci e sostegno concreto all’economia. È da loro che vogliamo ripartire”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, apre la sua relazione introduttiva all’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”, in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Alis e Ministero della Difesa – annuncia Grimaldi – sigleranno un accordo per dare lavoro ai militari volontari congedati, così da offrire opportunità a chi ha servito il Paese”.

“Registriamo un’inversione di tendenza del Pil, in crescita di circa il 4% – prosegue Grimaldi – ma entro il 2026, alla conclusione del Pnrr, ci aspettiamo una crescita ancora maggiore e una forte spinta all’occupazione. Nell’ultimo anno persi 350mila posti di lavoro, purtroppo aziende del nostro settore non hanno ricevuto adeguati sostegni. Confidiamo nel Pnrr, che può rilanciare il Paese come nel Dopoguerra. Nel Pnrr ritrovate molte proposte di Alis. Chiediamo di rendere strutturali le misure Marebonus e Ferrobonus, finanziandole entrambe con 100 mln di euro l’anno. Abbiamo proposto anche incentivi per il rinnovo delle flotte”.

“Per il Pnrr – aggiunge Grimaldi – speriamo ci sia un modello di gestione trasparente e che consenta all’Italia di conquistare finalmente un ruolo da protagonista in ambito internazionale, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Purtroppo il Sud ha ricevuto poche risorse sia in rapporto alla popolazione che alle potenzialità economiche. Appena a il 30% del totale”.

“Nel trasporto marittimo – dice il presidente di Alis – stiamo investendo sulle navi ro-ro ibride che sono a emissione zero. Grazie al nostro impegno per la sostenibilità sono stati tolti 5 mln di camion dalle strade, generando un risparmio del costo dei trasporto di 1,7 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è un mondo a zero emissioni e decarbonizzato. Fare impresa in Italia, promuovere il made in Italy del trasporto e della logistica, investire in politiche occupazionali. Ecco le nostre proposte”.