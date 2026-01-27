Pnrr, in arrivo un nuovo decreto legge in consiglio dei ministri

Un nuovo decreto legge sul Pnrr dovrebbe approdare nel prossimo consiglio dei ministri, previsto giovedì 29 gennaio pomeriggio. Il provvedimento, con “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, a quanto si apprende, è infatti all’ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per il pomeriggio di oggi 27 gennaio. Si prevede poi l’esame definitivo del disegno di legge che delega il Governo alla riforma della “legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica”. Sul tavolo anche un decreto legislativo per adeguare il Testo unico sull’intermediazione finanziaria, e un altro per recepire la direttiva UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Un terzo decreto legislativo, in esame definitivo, riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista. In Cdm dovrebbe poi arrivare il via libera definitivo a uno schema di decreto del presidente della Repubblica sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.