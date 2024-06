Pnrr, la Cabina di Regia si riunisce alla presenza della premier Meloni

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, convoca una nuova riunione della Cabina di Regia per il Pnrr, prevista per lunedì 24 giugno alle ore 11, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La riunione si svolge alla presenza della presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. L’obiettivo principale dell’incontro è la verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi relativi alla sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Fitto ha sottolineato l’importanza di rispettare la scadenza del 30 giugno per definire la richiesta di pagamento della sesta rata, confermando che la riunione avrà il compito di stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti. “Stiamo lavorando per rispettare i tempi entro la prossima settimana – dichiara Fitto – inoltre, stiamo ultimando anche la verifica degli obiettivi della quinta rata per poter procedere al pagamento”.

Il ministro ha evidenziato come l’Italia sia tra i Paesi più avanzati nell’attuazione del Pnrr, sia in termini di numero di obiettivi raggiunti che di fase di implementazione. Questo progresso è stato riconosciuto anche dalla Commissione Europea nel suo rapporto. Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro significativo con la Commissione Europea, durato quattro giorni, durante il quale sono stati coinvolti tutte le amministrazioni centrali, gli stakeholder, le organizzazioni di categoria e le parti sociali.