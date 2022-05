Pnrr, Margiotta (Confsal) a Primo Maggio di Napoli: Se non genera ricadute per la crescita, sarà boomerang

Al Pnrr “sono affidate tante speranze, ma desta in noi anche preoccupazione”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, in piazza del Plebiscito a Napoli per la manifestazione del Primo Maggio organizzata dalla confederazione dei sindacati autonomi. “Io parlo quasi in controtendenza – ha spiegato Margiotta – siamo preoccupati perché, se dal Pnrr non vengono delle ricadute per la crescita strutturale del tessuto economico, per tutti i settori economici e le aziende che non ne usufruiranno sarà un boomerang, perché pur non avendone usufruito poi saranno chiamate a restituirlo”.