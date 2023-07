Pnrr, “Missione Italia 2021-2026”: l’Anci riunisce ministri, sindaci e aziende

“Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città” è l’evento che Anci, in collaborazione con IFEL, organizza a Roma i prossimi mercoledì 5 e giovedì 6 luglio presso il Centro Congressi – La Nuvola e che vedrà la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell’attuazione in Italia del piano Next Generation Eu. Ad un anno dal primo appuntamento, la due giorni si vuole focalizzare su quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare sugli investimenti e le riforme che accompagneranno l’attuazione del PNRR. Dal digitale all’energia, dalla scuola alla mobilità sostenibile, dall’inclusione e integrazione sociosanitaria alle strategie per un sistema integrato dei rifiuti, passando per i piani urbani integrati e il turismo come volano per la valorizzazione del Paese fino al rafforzamento del personale dei Comuni. La presenza istituzionale ai lavori, che si apriranno mercoledì 5 luglio con la relazione del presidente dell’Anci Antonio Decaro, sarà molto qualificata: dal palco della ‘Nuvola’ si alterneranno, tra gli altri, i ministri: Andrea Abodi (Sport e Giovani), Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Affari europei, politiche di coesione e PNRR), Matteo Piantedosi (Interno), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Matteo Salvini (Infrastrutture e Mobilità sostenibili), Daniela Santanchè (Turismo), Orazio Schillaci (Salute), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione). Con loro i sottosegretari Sandra Savino (Mef), Alessio Butti (Innovazione). Tra i sindaci presenti: Luigi Brugnaro (Venezia), Alessandro Canelli (Novara), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), Roberto Gualtieri (Roma), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino), Gaetano Manfredi (Napoli), Dario Nardella (Firenze), Roberto Pella (Valdengo e vicepresidente vicario Anci), Beppe Sala (Milano), Carlo Salvemini (Lecce), Claudio Scajola (Imperia e vicepresidente Anci), Enrico Trantino (Catania), Paolo Truzzu (Cagliari e Vicepresidente Anci), e Luca Vecchi (Reggio Emilia). Le tematiche cardine del Pnrr affrontate nella plenaria saranno approfondite anche negli otto tavoli di coworking che si svolgeranno a latere: Trasformazione digitale (Dalle infrastrutture ai servizi: come il PNRR abilita la digitalizzazione dei territori); Energia (La sfida della sostenibilità e della transizione energetica: azioni di facilitazione e standardizzazione in vista degli obiettivi 2030); Mobilità (Facciamo il punto con i Comuni sulle misure del PNRR per la mobilità urbana: dalle infrastrutture più ambiziose ai servizi più innovativi); Sport (PNRR e finanziamenti infrastrutture sportive: le opportunità per i comuni che investono nello sport); Turismo/Cultura (Promuovere il turismo culturale per il rilancio dei Piccoli Comuni); Appalti (Il nuovo codice appalti per il PNRR); Salute (La casa della Comunità per le politiche di integrazione e la continuità assistenziale: processi, modelli organizzativi e strumenti a confronto); Economia Circolare (L’ impiantistica a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti tra PNRR e i progetti per il futuro), Istituzioni (Interventi istituzionali sull’esperienza lombarda), DNSH (La transizione verde nel PNRR, il principio DNSH e il ruolo dei Comuni), AI e Metaverso (Persone, luoghi e metodi per la formazione ai tempi dell’AI e del Metaverso), piccoli Comuni (Laboratorio PICCOLI). La due giorni Anci alla Nuvola sarà anche occasione per far incontrare e dialogare il mondo delle aziende con quello dei Comuni per attivare sinergie dinamiche e fattive volte a realizzare i progetti del Pnrr. Tra i protagonisti della due giorni: i vertici di Eni e Leonardo, Nicola Lanzetta (Direttore Italia ENEL Spa), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Dario Bergamo (Government and public sector leader EY); Corrado Dentis (Presidente Coripet); Stefano De Capitani (AD Municipia SpA Gruppo Engineering); Valter Facciotto (Direttore Generale CONAI); Diego Galli (DG INWIT); Stefano Laporta (Presidente ISPRA); Umberto Lebruto (AD FS Sistemi Urbani); Mariangela Marseglia (Country Manager Amazon); Luca Mastrogregori (Direttore Divisione Recovery Plan e Progetti per le Pa, CONSIP); Nicola Monti (AD Edison); Giovanni Portaluri (Responsabile Investimenti Pubblici INVITALIA); Francesco Profumo (Presidente ACRI); Vincenzo Ranieri (AD E-distribuzione); Stefano Venier (AD Snam).