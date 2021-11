Pnrr, monsignor Battaglia: Manca il Sud. E’ l’ultima occasione per creare sviluppo

“Il Pnrr è il vero banco di prova. Il nostro Governo, in continuità con il precedente, ha bene un primo piano nazionale di intervento molto aderente alle indicazioni europee, ma a me sembra che manchi tanto il Sud e ritengo che sia l’ultima occasione per investire nel Sud e sul Sud”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, in occasione dell’incontro “La dottrina sociale della Chiesa. Riflessioni sull’attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo”. “E’ necessario – dice don Mimmo – avere il coraggio di mettere il Mezzogiorno nella sua interezza al centro della grande scommessa europea e ciò significa che la politica e le istituzioni si devono riappropriare della più alta funzione e del gioco straordinario di combattere davvero la povertà. Un sistema solidale ed un’economia sostenibile si realizzano quando la politica pone il suo interesse per il bene comune. La politica deve tornare a essere più vicina ai cittadini perche’ quando la politica, l’economia e la finanza sono al servizio del popolo si tocca con mano la pace sociale”.