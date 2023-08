Pnrr, nuovi fondi all’Asi per lo sviluppo della space economy

SatCom, Space Factory 4.0, Osservazione della Terra e In-Orbit Economy. Sono i principali ambiti in cui si concentra l’intervento dello Stato, che mediante l’utilizzo dei fondi del Pnrr assegna all’Agenzia Spaziale Italiana nuove risorse per promuovere la space economy. Un segmento che vede, peraltro, l’Italia ai vertici mondiali già da diversi anni. “I fondi del Pnrr Spazio vanno a inserirsi in modo sinergico nel piano delle attività già avviate dall’Agenzia: i progetti individuati sono infatti complementari a quelli in essere o già pianificati su altre linee di investimento. Le attività individuate vanno così a sfruttare, consolidare e ampliare competenze pregresse, già testate in tutti gli ambiti di attività, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie a una capacità progettuale e di visione che l’Agenzia ha portato avanti negli ultimi decenni, mettendo a sistema tutta la filiera”, scrive Roberto Formaro (direttore dei Programmi dell’Asi) sul sito web spaceeconomy360. Il primo intervento nel maggio 2022, quando viene firmata la Convenzione tra il Dipartimento della Trasformazione Digitale e l’Agenzia spaziale italiana che ha assegnato all’Asi un fondo pari a 880 milioni di euro per il finanziamento di una serie di progetti da identificare nell’ambito della prima Missione del Pnrr, in particolare per il sostegno dell’innovazione del sistema produttivo.