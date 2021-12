Pnrr: Orlando, ‘acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln’**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Stiamo accelerando per la realizzazione del progetto finalizzato al contrasto della povertà assoluta, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora che è contenuto nel Pnrr. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro di investimento che non ha eguali in questo momento nell’Ue e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, che si lega a questo progetto, cioè, alla creazione di una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno delle persone senza una fissa dimora”. Ad affermarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.