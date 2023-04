Pnrr, passi in avanti nella trattativa Italia-Ue

“I lavori sulla valutazione della terza richiesta di pagamento dell’Italia sono in corso e i nostri servizi sono in stretto contatto con le autorità italiane in questo contesto”. Così un portavoce della Commissione Ue. “Come sempre, la valutazione da parte della Commissione di una determinata misura nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro, e il relativo commento pubblico, possono avvenire solo dopo che tutte le tappe e gli obiettivi pertinenti collegati a una specifica richiesta di pagamento sono stati completati e la valutazione del la richiesta di pagamento è stata finalizzata”.