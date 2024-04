Pnrr, Penna (Mase): è una marcia che sta funzionando

“Aggiunto capitolo RePower su resilienza e sicurezza energetica”

Roma, 29 apr. (askanews) – “Quella del Pnrr “è una marcia che sta funzionando, i pagamenti della terza, quarta e quinta rata del Pnrr che arriveranno tra poco lo dimostrano da un punto di vista concreto. Lo ha poi dimostrato la commissione europea che ha riconosciuto all’Italia rispetto agli Stati membri il maggior numero di obiettivi già raggiunti. Stiamo procedendo come le scadenze prevedono che procediamo, dopo aver attuato un grosso negoziato per la rimodulazione del piano e aggiunto il capitolo RePower che guarda soprattutto alla resilienza e alla sicurezza energetica”.Lo ha affermato nel contesto preparatorio del G7 di Torino il Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR del MASE, Fabrizio Penna, in occasione di un incontro promosso da Globe Italia – Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia insieme al Politecnico di Torino – Energy Center.