Pnrr, riaperto il bando per gli interporti: stanziati altri 2,2 milioni di euro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riaperto il bando Pnrr per gli interporti, pubblicato il 23 febbraio 2024. L’iniziativa permette di utilizzare risorse pari a 2,2 milioni di euro con una spinta ulteriore verso la modernizzazione di porti e interporti nazionali, rendendo la logistica sempre più digitale, veloce e sostenibile. Un passo in più verso un’Italia più connessa, verde e moderna. Chi lavora in questo settore potrà presentare domanda entro 45 giorni a partire dal 28 luglio 2025, dettagli sul sito del Mit.



Le risorse a disposizione, riservate agli interporti di rilevanza nazionale, ammontavano a 10 milioni di euro “in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori”. Come mostra la tabella di seguito, parte di tali risorse non era stata assegnata (l’Interporto di Padova fece la parte del leone), da cui la decisione di rimetterle a disposizione. Il bando pubblicato a febbraio aveva ad oggetto “la presentazione di proposte relative alla Misura M3C2 Investimento 2.1. “Digitalizzazione della catena logistica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – sub investimento 2.1.2 “Rete di porti e interporti” con specifico riferimento allo sviluppo ed implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, secondo gli standard funzionali di interoperabilità definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (Pln) e con particolare riguardo all’interconnessione con i Pcs portuali nonché con i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione delle risorse”.Le risorse a disposizione, riservate agli interporti di rilevanza nazionale,“in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori”. Come mostra la tabella di seguito, parte di tali risorse non era stata assegnata (l’Interporto di Padova fece la parte del leone), da cui la decisione di rimetterle a disposizione.