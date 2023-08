Contribuire agli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore della ricerca scientifica in ambito sanitario, sostenendo richieste di finanziamento utili ad abilitare progetti di ricerca già destinatari di fondi europei: questo l’obiettivo del nuovo bando “In Sistema Ricerca” promosso da Fondazione Cdp. Il bando – che sarà aperto dal 4 al 29 settembre – nasce da una rigorosa analisi dei progetti di ricerca al momento in corso di svolgimento nel nostro Paese e già sovvenzionati da fondi europei, per i quali tuttavia sono necessari ulteriori risorse al fine di coprire costi non annoverati tra quelli finanziabili dal Pnrr. Rivolto a ricercatori operanti presso istituti di ricerca italiani pubblici o privati non-profit e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), il bando “In Sistema Ricerca” vuole contribuire a sostenere il raggiungimento degli obiettivi che il Paese si è fissato in questo settore, in un’ottica di addizionalità rispetto ai fondi già messi a disposizione dalla Commissione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Cdp, fino a un milione di euro, saranno dunque destinate a coprire richieste di finanziamento addizionali per iniziative di ricerca che siano già destinatarie di fondi Pnrr da parte del Ministero della Salute, qualora tali spese vengano ritenute insindacabilmente necessarie al fine di facilitare la realizzazione del progetto. Il bando è consultabile sul sito della Fondazione Cdp a partire dal 4 settembre 2023.