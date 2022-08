Pnrr, selezionati 14 partenariati di ricerca: investimenti per 1,61 miliardi di euro

Sono stati selezionati i 14 grandi partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale con l’obiettivo di finanziare – grazie a 1,6 miliardi di euro all’interno della Componente 2 ‘Dalla ricerca all’impresa’ della Missione 4 Istruzione e ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. Con i partenariati continua l’inclusione tra pubblico e privato anche nell’area della ricerca fondamentale, seppur rivolta alla soluzione di grandi problemi. Un modello di collaborazione che può portare nuove soluzioni, permettere di passare direttamente dalla ricerca di base all’utilizzo dei suoi risultati e creare una nuova generazione di ricercatori-inventori.

Ad approvare gli esiti della complessa fase di valutazione tecnico-scientifica è stato il decreto del Direttore generale della ricerca n. 1243 del 2 agosto 2022. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte, le candidature arrivate sono state 24 in tutto, divise tra le 14 tematiche indicate nelle Linee Guida del MUR di ottobre 2021: Intelligenza artificiale (aspetti fondazionali: 1 proposta progettuale); Scenari energetici del futuro (1 proposta progettuale); Rischi ambientali, naturali e antropici (2 proposte progettuali); Scienze e tecnologie quantistiche (2 proposte progettuali); Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività (1 proposta progettuale); Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione (2 proposte progettuali); Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti (1 proposta progettuale); Conseguenze e sfide dell’invecchiamento (2 proposte progettuali); Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori (3 proposte progettuali); Modelli per un’alimentazione sostenibile (2 proposte progettuali); Made-in-Italy circolare e sostenibile (2 proposte progettuali); Neuroscienze e neurofarmacologia (2 proposte progettuali); Malattie infettive emergenti (2 proposte progettuali); Telecomunicazioni del futuro (1 proposta progettuale).



I PROGETTI

Le 14 proposte progettuali selezionate al termine della fase di valutazione tecnico-scientifica ammesse alla fase negoziale sono: 1) Intelligenza artificiale – proposto dal Cnr, 2) Scenari energetici del futuro – Politecnico di Bari; 3) Rischi ambientali, naturali e antropici – Federico II di Napoli, 4) Scienze e tecnologie quantistiche – Università degli studi di Camerino; 5) Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività – Sapienza di Roma; 6) Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione – Università degli studi di Palermo; 7) Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti – Università di Salerno; 8) Conseguenze e sfide dell’invecchiamento – università degli studi di Firenze; 9) Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori – Università di Bologna; 10) Modelli per un’alimentazione sostenibile – Università di Parma; 11) Made-in-Italy circolare e sostenibile – Politecnico di Milano; 12) Neuroscienze e neurofarmacologia – Università degli studi di Genova; 13) Malattie infettive emergenti – Università degli studi di Pavia; 14) Telecomunicazioni del futuro – Università Roma Tor Vergata.