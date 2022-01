Pnrr, solo 5 italiani su 100 sanno davvero di cosa si tratta. A Napoli il 21% non ne ha mia sentito parlare

E’ Bologna l’area metropolitana che può vantare la più alta percentuale di cittadini che dichiarano una conoscenza davvero approfondita del Pnrr: l’11% del campione analizzato per una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Una percentuale più che doppia rispetto alla media nazionale (5%). Dopo Bologna si collocano Verona (9%) e Roma (7%), ma allo stesso tempo la città scaligera spicca anche per l’alta percentuale di chi “non ne ha mai sentito parlare” (23%), seguita a ruota da Torino (22%) e Napoli (21%). Lo studio è basato su un campione nazionale rappresentativo della popolazione di età 16-74 anni residente nelle principali aree metropolitane secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare: 1.720 le interviste realizzate. Dall’indagine emerge che solo il 21% degli italiani ha una conoscenza specifica del Pnrr, mentre il 62% ne ha una cognizione approssimativa e, come detto, appena il 5% della popolazione dichiara una consapevolezza veramente approfondita; complessivamente, più di otto italiani su dieci (83%) affermano di conoscere almeno di nome il Piano. La ricerca evidenzia poi che la conoscenza del Piano aumenta proporzionalmente al crescere dell’età: spicca tra i “baby boomers” (l’88% delle persone tra 57 e 74 anni lo conosce almeno di nome), seguiti dalla “generazione x” (83% delle persone tra 41 e 56 anni) ed è meno diffusa nella “generazione z” (77% delle persone tra i 16 e i 26 anni). I “millennials”, coloro che hanno tra i 27 e i 40 anni, hanno una conoscenza complessiva appena sotto la media (80% conoscono almeno di nome il Pnrr), ma una padronanza del tema sopra la media nazionale (23% contro 21%) e in linea con la popolazione più matura (24%).

Dai dati di Changes Unipol emerge anche che quattro italiani su dieci vedono nel Pnrr uno strumento utile al rilancio del Paese, ma una maggiore conoscenza del Piano genera una crescente fiducia: la percentuale degli ottimisti sale al 54% tra coloro che ritengono di sapere in maniera specifica i contenuti del Piano. Tra questi ultimi, “l’elemento di maggior traino – spiega la nota- è rappresentato dalle competenze del Governo per spendere le risorse a disposizione (45%). Considerando la poca padronanza del tema, due italiani su tre (66%, pari a circa 29 milioni di concittadini) vorrebbero saperne di più su come le riforme del Pnrr contribuiranno concretamente alla ripresa del Paese”. Un’esigenza maggiormente sentita dalle generazioni più mature (71% dei “baby boomers”) e da chi vive a Bari (75%), Bologna (73%) e Milano (71%). Tra le sei missioni del Pnrr, gli italiani danno priorità alla salute (31%), “nonostante sia ultima per i fondi stanziati dal Governo. La quarta ondata della pandemia e il numero crescente di contagi e malati ricoverati- scrive Unipol- comporta, inevitabilmente, riflessi e condizionamenti sui cittadini che, ad oggi, individuano in digitalizzazione, telemedicina e assistenza territoriale le necessità primarie per il futuro del Paese”. La salute risulta la prima necessità anche a livello locale, cioè considerando la realtà del luogo dove si abita (29%), in particolare a Bologna (45%), Verona (36%) e Torino (35%), mentre è meno rilevante a Napoli (22%) e Roma (21%), dove la priorità è data alle infrastrutture (22% rispetto al 15% di media). A Palermo (26%), Napoli (25%) e Bari (24%) è molto sentito il tema dell’inclusione sociale, area di intervento che invece è molto meno sentita a Bologna (10%).