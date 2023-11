Pnrr, studio Acen: in Campania trend positivo, avviate opere per 4 mld. Ma per Lancellotti e De Luca obiettivi mancati

I risultati per la Campania sull’investimento dei fondi del Pnrr sono incoraggianti e fotografano una situazione in grande movimento. Lo testimonia il dossier realizzato da Acen, l’associazione costruttori edili di Napoli, e dall’Orep, l’Osservatorio Recovery Plan che analizzano lo stato dei fondi Pnrr per la Campania di 11,8 miliardi di euro per l’edilizia, quasi il 12% del totale, al pari della Lombardia. In particolare l’analisi sottolinea che l’esame in Campania nelle diverse fasi del ciclo dell’opera fa emergere come nel mese di ottobre 2023 si sono notevolmente ridotte le progettazioni, poiché i lavori sono passati progressivamente alle fasi successive di affidamento, aggiudicazione o esecuzione. L’analisi registra anche a ottobre un incremento del 47% di gare in fase di affidamento rispetto a marzo 2023 e un aumento dell’80% in più di lavori in fase di aggiudicazione e quindi a ottobre 2023 in Campania risultano partite (cioè, dotate di Cig e con progettazione avviata) opere per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, che corrisponde al 34% del valore complessivo finanziato dal Pnrr nella regione. L’analisi degli avanzamenti dell’investimento evidenzia come da marzo a ottobre di quest’anno in Campania le opere in affidamento dei lavori, con progetti quindi già realizzati e approvati, sono passate da 453 a 861, e con l’aumento sensibile delle gare già aggiudicate, che oggi sono 249, e quelle con i lavori in esecuzione, che sono 104. Buoni i risultati anche nella Città Metropolitana di Napoli in cui risultano avviate opere per un valore di 1,6 miliardi di euro, che corrisponde al 68% del valore complessivo finanziato dal Pnrr sul territorio provinciale.

Il leader dei costruttori napoletani è pessimista: Occasione persa

“Stiamo cercando di comprendere se il Pnrr non si trasforma in una grande occasione persa. Al 2022 purtroppo era stato speso circa il 10% di questi fondi, ci aspettiamo che il 2023 segni il passo”. Lo ha detto Angelo Lancellotti, presidente di Acen Napoli, a margine del convegno organizzato sul Pnrr in Campania. “Sappiamo – ha spiegato Lancellotti – che ci sono delle deficienze, tant’è che l’istanza di rimodulazione che l’Italia ha presentato in Europa si basa proprio sull’attesa che alcuni progetti non potrebbero mai essere realizzati entro il 2026. Circa il 50% del Pnrr è destinato al nostro settore, che è fondamentale per il Pnrr perché abbiamo dimostrato che i fondi si riescono a spendere più velocemente. Il 65% dei fondi spesi al 2022 è nell’edilizia, perché non siamo solo strategici per il Pnrr, e lavoriamo sapendo che le opere del settore sono strategiche per il Paese e per una città come Napoli che va verso la rigenerazione”. Lancellotti ha sottolineato che “la ripartizione non dovrebbe subire differenze, indipendentemente dall’importo rimodulato il 40% dei fondi deve andare al Sud, perché l’obiettivo del Pnrr è proprio quello di affievolire le differenze tra i territori. È quello che ci chiede l’Europa così come altre milestones che sono definite strutturali per il Paese, come la riforma della giustizia, del codice degli appalti erano milestones dettate dall’Europa”. Sulla rimodulazione energetica di parte dei fondi del Pnrr, il presidente di Acen Napoli spiega che “il 65% dei fondi a fine 2022 riguarda per la maggior parte quello che viene definito Ecobonus. È chiaro che il sistema ha dimostrato tutte le sue pecche, Draghi non sbagliava quando lo definiva in alcuni casi una truffa, però questo non riguardava l’ecobonus e il sisma bonus. È stata un’occasione persa. Quella è una strada che noi potremmo ripercorre, in altro modo, con altre virtuosità”.

Il Governatore: Bisognava recuperare il gap col Nord, e invece…

“Il Pnrr ha tradito la sua ragione sociale. L’obiettivo era recuperare il divario territoriale, le infrastrutture, il problema occupazionale e di genere sul territorio. L’Italia ha avuto dall’Ue oltre 200 miliardi per ridurre il divario tra nord e sud e per accrescere l’occupazione nel Mezzogiorno, per non avere più nel Sud il 70% di donne disoccupate”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un convegno sul Pnrr all’Acen (Associazione costruttori) di Napoli. “Ma il destino era già scritto – ha aggiunto – perché se metti in campo 5700 stazioni appaltanti non fai un piano di rinascita dell’Italia. Servivano 5-6-7 assi per investire i fondi, risolvendo i problemi dell’agricoltura, i trasporti come le autostrade e i porti, la ricerca universitaria”. De Luca si è poi concentrato sul suo dissenso rispetto al ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Raffaele Fitto: “Il ministro Fitto – ha detto – deve rispondere a una domanda: quando, giorno e ora, sono utilizzabili concretamente i Fondi sviluppo e coesione che sono bloccati da un anno e mezzo? Di chiacchiere Fitto ne ha fatte tante, è un anno che sta ripetendo le stesse stupidaggini. La mia domanda è molto semplice: quando sono completamente disponibili questi fondi per aprire i cantieri, per fare le strade, per dare una mano al Litorale Domizio, ai Campi Flegrei e ai Comuni che rischiano di andare in dissesto. Ad oggi non c’è nessuna risposta concreta. Stiamo vedendo, vedremo, firmeremo. Noi continuiamo a combattere perché queste risorse, tra l’altro destinate al Sud per l’80%, siano davvero spendibili”.