PNRR, Teresa Bellanova: Passare dalla logica dei sussidi a quella degli investimenti

“Il Pnrr non è il tutto, abbiamo anche il Fondo Competitività e altre risorse. La nostra idea è passare dalla logica dei sussidi a quella degli investimenti”. Lo dice Teresa Bellanova, vice ministro ai Trasporti, intervenendo nel corso della tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Sostenibilità per noi è mobilità a costi accessibili sia per le persone che per le merci. Senza sostenibilità economica, investimenti e politica industriale, non esiste il resto. Per il Sud – aggiunge – mobilità sostenibile significa essere competitivi in termini di costi e tempi per settori come l’agroalimentare. Bisogna arrivare sui mercati con velocità e a prezzi competitivi”.