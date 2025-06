Pnrr, Ue: tutti gli obiettivi da raggiungere entro 31 agosto 2026

Roma, 4 giu. (askanews) – La Commissione europea riafferma categoricamente le scadenze chiave dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, nell’ambito del programma NextGenerationEU: tutti gli obiettivi e le tappe chiave devono essere raggiunti entro il 31 agosto 2026 e tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

E con un rapporto di aggiornamento sullo stato di attuazione dei Pnrr, rilevando come si stiano avvicinando queste scadenze chiave, Bruxelles raccomanda agli Stati di rivedere i loro piani per lasciarvi “unicamente le misure raggiungibili entro il 31 agosto” e di “esplorare misure alternative per poter sfruttare i fondi rimanenti”, secondo quanto riporta un comunicato.

Il rapporto è stato presentato oggi a Bruxellex con una conferenza stampa del vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, e del commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis.