Pnrr,Meloni: cabina regia conferma eccellente lavoro del governo

Roma, 24 giu. (askanews) – “La Cabina di regia di oggi, che segue il positivo confronto tecnico con la Commissione europea che si è protratto per tutta la scorsa settimana, conferma l’eccellente lavoro portato avanti dal Governo, in sinergica collaborazione con le istituzioni preposte e con i soggetti attuatori, sull’attuazione del nuovo Piano italiano, che ha liberato risorse strategiche per alimentare la crescita economica strutturale dell’Italia, al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti ed avanzamento finanziario”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la riunione della Cabina di regia sul Pnrr, presieduta dalla stessa premier, per la verifica del conseguimento dei 37 obiettivi connessi alla sesta rata del nuovo Piano di Ripresa e Resilienza.

“I dati di questi giorni sul Pil e sull’incremento dell’occupazione, che vedono il Mezzogiorno crescere di mezzo punto in più rispetto alla media nazionale – ha proseguito Meloi -, rappresentano un ulteriore stimolo ad intensificare la pianificazione di politiche virtuose, finalizzate a colmare concretamente i divari territoriali di competitività e produttività della Nazione”.

“Anche per la sesta rata, come accaduto per la quinta, l’Italia è il primo a livello europeo a presentare la sesta richiesta di pagamento”, ha concluso Meloni.