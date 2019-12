PoC, programmi di valorizzazione brevetti: avviso per Università ed enti pubblici

Invitalia gestisce il bando PoC, per conto della Direzione Generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Mise, con l’obiettivo di finanziare programmi di valorizzazione di brevetti. Nello specifico, il bando ha l’obiettivo di sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità tecnologica di brevetti appartenenti al mondo della ricerca.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). I soggetti ammissibili possono presentare un programma di valorizzazione che si traduce in un piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti o domande di brevetto attraverso progetti di PoC. In particolare, il programma di valorizzazione dovrà contenere: 1) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi nella valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; 2) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si intende adottare e della successiva gestione dei progetti di PoC selezionati. I programmi di valorizzazione saranno valutati da un’apposita Commissione di valutazione.

I costi ammissibili sono: spese di personale non strutturato; materiali, attrezzature e licenze software; servizi di consulenza specialistica tecnologica. L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di 40mila euro; l’importo massimo del finanziamento da parte della Direzione generale per ciascun programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 320mila euro.

I programmi di valorizzazione devono essere presentati a partire dal 13 gennaio 2020 ed entro il 27 febbraio 2020. I programmi devono essere trasmessi esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: poc2020@postacert.invitalia.it, indicando nell’oggetto “BANDO MISE POC 2020. Per partecipare c’è tempo fino al 27 febbario 2020.