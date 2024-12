Poche emozioni e nessun gol a Marassi, Genoa-Torino 0-0

GENOVA (ITALPRESS) – Genoa e Torino non si fanno male a vicenda, siglando un insipido 0-0 nel match del Ferraris. Il Grifone ci prova sicuramente con più convinzione, ma nel finale sono i granata a disperarsi per il gol annullato a Karamoh. Dunque, entrambe le formazioni confermano le difficoltà, mostrate nell’ultimo periodo, giocando una partita povera di idee. La pioggia, inoltre, caduta copiosa per lunghi tratti, non ha fatto altro che aumentare gli errori tecnici delle squadre. La tensione è palpabile sin dai primi minuti e ne esce così un primo tempo molto tattico e con poche emozioni da gol. Alla mezzora la partita sembra accendersi sulla conclusione dalla distanza di Frendrup, deviata, però, dall’intervento provvidenziale di Ricci in scivolata. Dall’altra parte, invece, il Toro colpisce un palo esterno, grazie all’ottimo inserimento in area avversaria di Vojvoda. Al 35′ i padroni di casa protestano all’indirizzo di Marinelli, reclamando un rigore per il tocco di mano di Coco. Dal replay, però, si vede chiaramente come il braccio dell’ex Las Palmas sia perfettamente incollato al corpo. Poco spettacolo e tanta noia anche nella ripresa, nonostante il tentativo di entrambe le squadre di alzare i ritmi di gioco.

Un’innocua punizione di Miretti e un secondo tentativo dal limite di Frendrup sono gli unici squilli del secondo tempo del Grifone. I granata, invece, non combinano praticamente nulla fino all’89’, quando la rete del neoentrato Karamoh viene cancellata per posizione di fuorigioco. Nel finale ancora il Torino sfiora il colpo dei tre punti: al 93′, infatti, Leali salva i compagni dalla beffa, parando il tentativo di Tameze. Cambiano gli interpreti offensivi, ma il tabellino non si smuove dalla parità. Con questo risultato Vieira mantiene la propria imbattibilità sulla panchina del Genoa. Per il Torino di Vanoli, invece, la crisi sembra essere senza fine: il punto odierno è solo il quinto conquistato nelle ultime dieci gare.

