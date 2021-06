Podcast: Alberto Luca Recchi presenta ‘Un mare di storie’ per Giornata mondiale degli oceani

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – È un’occasione speciale quella colta da Alberto Luca Recchi per pubblicare il suo primo podcast, ‘Un Mare di Storie’, prodotto da Dopcast. L’8 giugno, infatti, è la Giornata Mondiale degli Oceani, un’importante opportunità per celebrare le meraviglie del mare e per ricordare all’umanità la necessità di preservarlo e valorizzarlo. Scrittore, esploratore, divulgatore scientifico e fotografo subacqueo, Alberto Luca Recchi rivive in “Un Mare di Storie” le sue più grandi avventure (e disavventure) vissute sott’acqua negli Oceani, raccontando gli incontri ravvicinati più emozionanti della sua vita allo scopo di sensibilizzare sul valore e la ricchezza della biodiversità e la tutela dei mari.