Poesia, canto e chitarra: una serata emozionante con Aldo Lundari al Sanacore di San Giorgio a Cremano

Ieri sera, sabato 27 agosto, presso il teatro Sanacore di San Giorgio a Cremano, che dal 2004 è un luogo di aggregazione culturale per il territorio, Umberto Tommaselli, attore e regista, ha presentato lo spettacolo del cantautore Aldo Lundari, accompagnato dal chitarrista Giacomo Carveni. Si è assistito ad una fantastica serata fra amici vecchi e nuovi. La delicatezza dei versi, il virtuosismo del canto, l’arpeggio e la maestria dei comprimari, hanno raccontato la nostra più bella isola italiana, la Sicilia. Il tutto raccolto in “Fermati volando” , il primo libro del cantautore. Alcuni testi sono stati recitati da Antonio Grazioli, attore, Nadia De Giorgis, attrice e dallo stesso Umberto Tomaselli.

Non lasciatevi scappare l’evento alla prossima programmazione. Merita davvero.

