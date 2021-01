Poker del Crotone contro il Benevento, Stroppa torna al successo

CROTONE (ITALPRESS) – Con una prestazione da urlo, allo Scida, il Crotone manda al tappeto il Benevento, vincendo per 4-1. Gara da incorniciare per gli uomini di Stroppa, che incassano tre punti preziosi in chiave salvezza, mentre l’undici di Inzaghi si rammarica per l’occasione persa contro una diretta concorrente. L’inizio di partita del Crotone è deciso e, al 4′, seppur con un pò di fortuna, i calabresi pervengono al gol del vantaggio: dalla sinistra, cross di Pereira per Simy; Glik marca stretto il centravanti nigeriano, ma nel tentativo di anticiparlo colpisce il pallone con la nuca e sorprende Montipò, che non può far nulla per evitare l’autorete. Incassato lo svantaggio, il Benevento non si scompone e, al 12′, sugli sviluppi di un corner, Glik prende il tempo alla retroguardia avversaria e prova a farsi perdonare con un pericoloso colpo di testa ma Cordaz è attento e para la conclusione del difensore polacco.

Dalla sua panchina, Stroppa chiede alla sua squadra più coraggio e, al 29′, su azione di ripartenza, in area campana Simy approfitta di uno svarione di Glik (oggi poco fortunato) e con un destro preciso batte Montipò per il 2-0 che chiude la prima frazione di gara. Al ritorno in campo, il Benevento si mostra sin da subito reattivo ma, al 54′, il Crotone trova la rete del 3-0: dalla sinistra, Riviere disegna un assist perfetto per Simy che, col piatto, anticipa il suo marcatore e non lascia scampo a Montipò. Sulle ali dell’entusiasmo il Crotone non toglie il piede dall’acceleratore e, al 65′, l’undici di Stroppa cala il poker con Vulic che, servito da Simy al limite sinistro dell’area, col destro calcia forte e segna una rete bellissima che fa esplodere di gioia la panchina calabrese. Gara finita ma il Benevento trova almeno la rete della bandiera con il mancino di Iago Falque: 4-1.

(ITALPRESS).