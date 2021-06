Poker dell’Italia alla Repubblica Ceca

(Adnkronos) – L’Italia chiude con una vittoria per 4-0 contro la Repubblica Ceca la fase di preparazione agli Europei che prendono il via la prossima settimana con la sfida dell’Olimpico l’11 giugno contro la Turchia. Allo stadio Dall’Ara di Bologna azzurri in vantaggio al 23′ grazie a un tiro deviato di Immobile, il raddoppio al 42′ con una conclusione di Barella anch’essa sporcata da un difensore ceco. Nella ripresa, minuto 65′ la rete di Insigne, al 73′ in gol anche Berardi. Per gli azzurri si tratta dell’ottava vittoria consecutiva, 27esimo risultato utile di fila, e settima gara consecutiva senza subire reti.