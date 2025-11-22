Pole di Norris davanti a Verstappen a Las Vegas, male le Ferrari

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Lando Norris si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren e leader del mondiale ferma il cronometro a 1’47″934, battendo di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull) e un super Carlos Sainz (Williams), inizialmente sotto investigazione e poi “assolto” per un possibile rientro in pista pericoloso ai danni di Lance Stroll (Aston Martin) in Q1. L’intera sessione è stata segnata dalle condizioni insidiose dovute alla pista bagnata. Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) non sono riusciti a migliorarsi nell’ultimo giro e partiranno, rispettivamente, 5° e 9°. Per la prima volta in carriera, esclusi guasti meccanici, Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, partirà addirittura dall’ultima posizione. Per quanto riguarda la Mercedes, George Russell scatterà dalla quarta casella mentre Andrea Kimi Antonelli dalla diciassettesima, posizioni confermate dopo un’investigazione riguardante la mancata ricezione, da parte della Fia, delle rispettive schede di setup: il team, infatti, è riuscito a dimostrare di aver mandato in tempo la documentazione in via elettronica e che il ritardo nella ricezione è stato dovuto a un problema di sicurezza informatica.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).