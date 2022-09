Pole Miller e prima fila tutta Ducati a Misano

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Jack Miller ottiene la pole position di MotoGP nel Gran Premio di San Marino. Nelle qualifiche sul circuito di Misano, il pilota australiano della Ducati firma il miglior tempo ottenendo il crono di 1’31″899. Dietro di lui ci sono Francesco Bagnaia (secondo con la Ducati) e Enea Bastianini, in sella alla Ducati del team Gresini. ‘Peccò scatterà però in quinta posizione vista la penalità subita durante le FP1 di ieri. A completare la prima fila, grazie al quarto posto in Q2, sarà dunque con l’altra Ducati targata Mooney VR46 Racing Team Marco Bezzecchi, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales, sesta la Pramac di Johann Zarco. Il leader della classifica iridata Fabio Quartararo scatterà in ottava posizione con la Yamaha. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Bezzecchi e Luca Marini, la Pramac di Jorge Martin e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

“Sono state condizioni difficili, quando siamo usciti dalla pit-lane sembrava fosse tutto bagnato. Ma poi non era così – commenta a fine qualifica Miller – Ho avuto tempo di cambiare le gomme, ho spinto tanto perchè la pioggia è diminuita. Sono soddisfatto, la moto va bene. Abbiamo un buon passo”. Si tiene stretto il secondo crono Bagnaia: “Oggi è stata dura, le condizioni non erano chiare. La pista si è pulita nel giro di un attimo. Domani partirò dalla quinta posizione e non è così male”. “Non era facile, ma ho spinto come se fosse asciutto – è invece l’analisi di Bastianini – Forse potevo fare qualcosina meglio. La prima fila va benissimo, faccio i miei complimenti a Miller che ha fatto la pole”.

