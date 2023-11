Pole position per Leclerc a Las Vegas, Sainz penalizzato

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – E’ ancora Charles Leclerc il migliore nell’ultima porzione di qualifiche: con il tempo di 1:32.726 il monegasco conquista la pole position per la gara di domenica sul circuito di Las Vegas. Il numero 16 della Ferrari si aggiudica la prima posizione sulla griglia di partenza davanti all’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz – che tuttavia partirà dodicesimo per la penalità di dieci posizioni in griglia – e alla Red Bull dell’olandese e campione del mondo Max Verstappen, distante quasi quattro decimi dal monegasco. Chiude in quarta piazza sulla griglia di partenza la Mercedes di George Russell, con Gasly (Alpine) e Albin (Williams) rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settimo Sargeant sull’altra Williams, seguito nella conclusione del suo primo Q3 dall’Alfa Romeo di Bottas, dalla Haas di Hulkenberg e dall’Aston Martin di Alonso.

