Polemiche su Osipova assunta in Senato: E’ su posizioni pro-Putin

La russa Irina Osipova assunta in Senato? “Ha superato un regolare concorso che era molto difficile, la mia segretaria particolare provò anche lei a farlo senza riuscirci per esempio…”. Così all’AdnKronos Vito Petrocelli, già presidente pentastellato della Commissione Esteri di Palazzo Madama, commentando la notizia dell’ingresso negli uffici senatoriali della giovane russa, Irina Osipova, già candidata con Fdi al Comune di Roma e da sempre su posizioni pro-Putin. “Auguri di buon lavoro a tutti i vincitori che entreranno in Senato”, vuole aggiungere l’ex senatore del M5S, già al centro delle polemiche per le sue posizioni filo-russe che gli sono valse il soprannome di ‘Petrov’.

“E’ inquietante sapere che sarà dipendente del Senato una persona che non avrebbe mai nascosto le sue inclinazioni nazionaliste pro-Putin e i suoi rapporti con la destra sovranista italiana, spesso in viaggio a Mosca. Inclinazioni sbandierate ai quattro venti”. Alessandra Maiorino, vicepresidente dei senatori del M5S, commenta così con l’AdnKronos il caso della russa Irina Osipova, assunta in Senato dopo regolare concorso. “Sorprende -dice la senatrice che siede in Commissione Affari Costituzionali- la sua determinazione a voler entrare nei ranghi del Senato, senza nulla togliere al fatto che siamo di fronte a un concorso pubblico e regolare cui avrà avuto diritto a partecipare”. “La questione – conclude- pone interrogativi…”.