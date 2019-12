Policlinico Federico II, arriva il nido aziendale

“Abbiamo fatto una manifestazione d’interesse, che rientra in una strategia di un futuro bando destinato a tutte le imprese private, dedicata ad aziende che volessero avere al loro interno dei nidi aziendali. Il presupposto da cui partiamo e’ che una maggiore serenita’ di lavoratori e lavoratrici e’ sia utile per i risultati lavorativi sia un elemento essenziale per conciliare vita lavorativa e familiare”. Cosi’ alla Dire Chiara Marciani, assessora alle Pari opportunità della Regione Campania, sul finanziamento nell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di un asilo nido che sara’ al piano terra dell’edificio 11, nel reparto di Pediatria, e occupera’ una superficie di 220 mq. “Siamo contenti – sottolinea – che il Policlinico possa avere questa struttura perche’ rappresenta un beneficio per i medici e per gli specializzandi ed essendo una struttura universitaria anche per tutti coloro che hanno bambini che possano usufruire del servizio. La struttura e’ molto grande e visto che le risorse sono abbondantemente a disposizione ci auguriamo che lo spazio possa accogliere non solo bambini fino a 3 anni, ma anche fino ai 12 anni magari per i genitori che devono recarsi a trovare familiari o ad eseguire esami diagnostici. Un sostegno – conclude Marciani – per le famiglie del territorio”.