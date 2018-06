Policlinico Federico II, nuovo percorso terapeutico contro la malattia di Wilson

Garantire ai pazienti pediatrici e adulti con sospetta o accertata malattia di Wilson una tempestiva presa in carico mirata alla diagnosi, alla prescrizione terapeutica e all’appropriato follow-up è l’obiettivo del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) del Policlinico Federico II di Napoli. La malattia di Wilson è una patologia genetica rara caratterizzata da accumulo di rame nell’organismo con coinvolgimento, principalmente, di fegato, sistema nervoso centrale e occhi, ma – come spiegato – è una patologia curabile e la diagnosi precoce è fondamentale perchè consente ai pazienti di affrontare la patologia conservando una buona qualità di vita. Il “Wilson Team” della Federico II, in collaborazione con la direzione sanitaria, ha strutturato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che consente una gestione completa del paziente in regime di ambulatorio, day hospital o di ricovero ordinario in base alle necessita’ che rappresenta una possibilita’ per i pazienti di accedere in tempi rapidi al proprio iter di cura e di avere a disposizione, nella stessa struttura, tutti gli specialisti di cui necessitano per la gestione della propria patologia. Il Wilson Team include pediatri, epatologi dell’adulto, neurologi, ecografisti, radiologi, psichiatri, oculisti, ginecologi e medici di laboratorio per una gestione integrata e completa del paziente pediatrico e adulto.