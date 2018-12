Policlinico di Napoli, riapre il reparto di Neuropsichiatria Infantile

“A Napoli spesso non abbiamo combinato niente perché bastavano due articoli di giornale, un servizio tv e una lettera anonima per bloccare tutto. Invece dobbiamo concentrarci in maniera ossessiva così si raggiungono risultasti come l’apertura di questo reparto che si attendeva da anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha visitato oggi la Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli al Policlinico di Napoli. “E’ molto importante – ha proseguito De Luca – avere la neuropsichiatria infantile. Qui c’è un settore neurologico, uno psichiatrico e diverse tipologia di cura ai cittadini, vediamo i bambini in un ambiente curato al massimo livello”. La neuropsichiatria infantile è stata attivata circa un mese fa con 8 posti letto ordinari e 2 posti di day hospital, offre due tipi di assistenza: quella neurologica, con la cura dell’epilessia, dei disturbi del sonno e delle cefalee dell’evolutiva, e quella pisichiatrica per il trattamento in particolare dell’autismo, del disagio socio-psicologico in adolescenza e l’ADHD (per la quale è centro di riferimento regionale), e per i disturbi del comportamento alimentare. “L’inaugurazione della neuropsichiatria infantile – ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliera Maurizio Di Mauro – che è stata ristrutturata ed ammodernata, rappresenta il conseguimento di un risultato di enorme significato e valenza sociale, giacché consente alla cittadinanza l’accesso a servizi socio-sanitari specialistici, fondamentali per l’individuazione dei fattori di rischio evolutivo e per l’avvio dei necessari percorsi terapeutici. Determinante il sostegno ricevuto dalla Regione, che mi ha incoraggiato e fornito suggerimenti per raggiungere questo importante obiettivo”.