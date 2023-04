Per la prima volta in Sicilia sono stati ricostruiti per via endovascolare l’intera aorta toracica e le principali arterie dirette al cervello. La procedura mini-invasiva è stata eseguita al Policlinico di Palermo su un paziente di 77 anni, affetto da un voluminoso aneurisma dell’arco aortico.

