Polimina, Patroni Griffi: Partendo dalle città si può ricostruire il Paese

“La città sarà sempre, pur nelle sue variazioni morfologiche, un luogo di gestione e di partecipazione di governo. Più anche essere un luogo di laboratorio politico reale, un innesto moderno e reale di cui ha estremo bisogno la nostra democrazia partecipata e rappresentativa. Partendo dalla città si può ricostruire il Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi intervenendo all’incontro su “Le città e l’esperienza della politica”, organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti della Politica” Polimina (“Politica Milano-Napoli”), cui hanno partecipato sindaci ed ex sindaci di città italiane. “I Comuni – sostiene Patroni Griffi – sono enti esponenziali degli interessi dei cittadini. Occorre ripartire dalle città, che hanno la possibilità di farsi promotrici di un processo di sviluppo che sia al contempo sistemico ma anche attento ai bisogni della comunità. La riorganizzazione territoriale è importante, deve riguardare in primo luogo le città per superare le disuguaglianze territoriali, modulare la governance sulla base delle nuove differenze. Napoletani e milanesi devono avere lo stesso standard di servizi, anche se devono essere amministrate diversamente”, ha concluso Patroni Griffi.