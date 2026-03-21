Polisemie del Grande Oltre alla Galleria Civica Cavour a Padova

L’inconscio di Antonella Benanzato dall’astrattismo al figurativo

Padova, 21 mar. (askanews) – Alla Galleria Civica Cavour fino al 19 aprile 2026 è visitabile la mostra Polisemie del Grande Oltre, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.Antonella Benanzato, artista, pittrice e musicista, ha raccontato ad askanews l’esposizione: “Polisemia del Grande Oltre è una retrospettiva, una personale che racconta il mio percorso artistico negli ultimi dieci anni. Polisemia perché ci sono tante ispirazioni, tante tecniche diverse, tante modalità in cui ho cercato di ritrarre la mia interiorità. Diciamo che nella summa di questa mostra possiamo vedere quello che per me è l’importanza dell’inconscio, l’inconscio come ispirazione, il suono come matrice prima di ogni mia opera, perché ogni mia opera nasce da un suono che poi diventa colore e forma. In questa mostra ho portato anche delle tele figurative o semi figurative non solo più astratte, proprio perché si è compiuta questa evoluzione, che in realtà è un ritorno, perché io nasco come figurativa, evolvo in astrattista e poi ritorno ad una forma umana che si traduce nel colore e si mischia adesso, perché nell’umano l’inconscio forse è la parte più importante”.L’artista padovana porta in mostra una sessantina di opere, alcune di grande formato: le tele a olio con tecnica mista su grandi formati, ma anche disegni, opere su carta fotografica, installazioni visive complementari alle composizioni musicali elettroacustiche ed acusmatiche composte da alla stessa Antonella. Fin dall’inizio, Benanzato ha focalizzato la sua ricerca artistica sul suono e sulla visione del movimento sonoro applicate all’arte visiva. Colore, segno, movimento e luce sono i pilastri della sua poetica, le contaminazioni sono parte della sua visione.