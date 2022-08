Politica di coesione dell’Ue: assegnati all’Italia 42,7 miliardi di euro

Il 19 luglio la Commissione europea ha dato il via libera all’accordo di partenariato per la politica di coesione dell’Italia, del valore di 42,7 miliardi di euro dall’Ue nel 2021-2027 per la promozione economica, sociale e territoriale, con particolare attenzione alle regioni meridionali. L’accordo di partenariato definisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell’Italia, sostenendo al contempo le aree socioeconomiche più fragili e i gruppi vulnerabili. Con il cofinanziamento nazionale, lo stanziamento totale per la politica di coesione ammonta a 75 miliardi di euro. L’accordo di partenariato per l’Italia copre il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e apre la strada all’implementazione di questi fondi sul campo.