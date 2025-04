Politica e cultura napoletana in lutto per la morte di Nicola Rivelli, in settimana i funerali

Un infarto fulminante ha stroncato il 24 aprile Nicola Rivelli, politico di lungo corso ed ex deputato della Repubblica Italiana. Aveva 69 anni. Rivelli si trovava nella sua abitazione a Posillipo, quartiere affacciato sul Golfo di Napoli che amava profondamente.

Lunedì 28 aprile l’autopsia di rito e la prossima settimana i funerali, a Napoli.

Nato nel capoluogo campano il 2 dicembre 1955, aveva intrapreso giovanissimo la carriera politica tra le fila del Movimento Sociale Italiano, per poi proseguire il suo percorso in Alleanza Nazionale e infine in Forza Italia. Laureato in Economia e Commercio, Rivelli si era affermato anche come imprenditore dinamico e artista apprezzato.

La sua esperienza parlamentare si è sviluppata negli anni Novanta: eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1994 nella circoscrizione Campania 1 (collegio Napoli Arenella), fu riconfermato nel 1996 nel collegio Napoli Pianura. Durante il mandato parlamentare, aderì a Forza Italia, diventando una delle voci più attive del Polo delle Libertà.

Nel 2001 fu candidato unitario della Casa delle Libertà, ma non riuscì a ottenere la rielezione. Abbandonata la scena politica nazionale, Rivelli continuò a essere protagonista nella vita economica e culturale di Napoli, distinguendosi per passione e impegno civico.

Figura di spicco anche nel mondo mondano, forte di un carisma naturale, in età matura conquistò il pubblico internazionale con le sue opere artistiche, soprattutto in Cina, dove venne soprannominato il “nuovo Andy Warhol” e dove gli fu persino dedicato un francobollo.

Nicola Rivelli portava il nome del nonno, primo presidente dell’ANCI e fondatore, nonché primo presidente, dell’Unione Industriali di Napoli. La sua intraprendenza lo vide protagonista di molte iniziative: con Luis Gallo tentò l’acquisto del Napoli Calcio con un progetto di azionariato popolare; fu comproprietario dell’emittente privata Telelibera 63 e nel 1989 fondò la Newprint, prima società di desktop publishing a Napoli. Come manager, lavorò anche nel settore petrolifero.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e stimato, sia nell’ambiente politico che in quello imprenditoriale e culturale. I funerali si svolgeranno domani in forma privata.