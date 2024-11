Politica unita per campagna #NessunaScusa contro violenza sulle donne

ROMA (ITALPRESS) – “La lotta alla violenza contro le donne non ha colore politico e la campagna #NessunaScusa lo dimostra. Non è né di destra né di sinistra, ci riguarda tutti. Grazie a Arianna Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maria Elena Boschi, Luana Zanella, Laura Ravetto e Catia Polidori per aver dato voce a questo messaggio. Si tratta di dire basta a quella cultura del possesso che nega alle donne spazi di indipendenza, di autonomia, di libertà e che ancora oggi uccide una donna ogni tre giorni. Non possiamo non essere tutti dalla stessa parte”. Lo scrive ladeputata di Noi Moderati-Centro Popolare Mara Carfagna sui suoi social presentando le adesioni del mondo politico ed istituzionale alla campagna #NessunaScusa.

sat/gsl (Fonte: Pagina Facebook Mara Carfagna)