Politiche europee sull’immobiliare allargato in Italia, forum promosso dal think tank Futuro Italia Remind

Rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee hanno discusso ieri la bozza di revisione della direttiva dell’Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, che sarà sottoposta al voto della commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre) dell’Europarlamento domani, giovedì 9 febbraio.

Il think tank “Futuro Italia Remind” è stato presieduto da Paolo Crisafi insieme al Parlamento Europeo con un focus sulle Politiche europee sull’immobiliare allargato in Italia.

Ecco una sintesi degli interventi:

Ciarán Cuffe, relatore per il Parlamento europeo, Gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea: “Gli edifici sono responsabili di più di un terzo delle emissioni ad effetto serra nell’UE. Un piano di ristrutturazione a livello europeo creerebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro a livello al livello locale e contribuirebbe a far fronte a queste due crisi. Rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico significa una riduzione del consumo dell’energia. Con ambiziose norme minime di prestazione energetica intendo strappare alla povertà energetica milioni degli europei, iniziando dagli edifici meno efficienti. Ovviamente non intendo installare i pannelli solari sul Colosseo. La proposta offre tanta flessibilità agli Stati membri nel loro piani di ristrutturazione, incluso una deroga per edifici storici.”

Isabella Tovaglieri Relatrice Ombra:”La direttiva EPBD è peggio di una patrimoniale perché impone di migliorare le classi energetiche degli edifici attraverso massicci interventi di ristrutturazione a carico dei cittadini e delle imprese, che sono eccessivamente costosi e irrealizzabili nel breve periodo stabilito dalla normativa. Nessuno nega l’importanza della transizione ecologica, ma con l’attuale testo, negoziato senza ascoltare i soggetti coinvolti, si rischia di danneggiare tutta la filiera dell’edilizia e della proprietà immobiliare italiana. Per questo daremo battaglia in plenaria, e poi nel successivo trilogo, portando a Bruxelles la voce critica di tutte le categorie che verranno colpite dalla nuova direttiva: non solo il settore edilizio, ma anche i proprietari, e più in generale l’immobiliare allargato, per i quali la casa è spesso l’unico patrimonio o la sola fonte di reddito, conquistata con il lavoro e i sacrifici di una vita”;

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “La visione dell’immobiliare allargato, in un’ottica che ricomprenda tutti gli aspetti socio-economici, diretti e indiretti, legati al mondo della casa e del costruire, è la più adatta a leggere le problematiche che stiamo affrontando in materia energetica. La direttiva sulle “green house”, di cui tanto si discute in queste settimane, va sicuramente emendata per adattarla al contesto italiano che è diverso e speciale rispetto alla maggior parte del resto d’Europa. Il governo italiano ha chiare le esigenze del Paese anche in questo campo e le difenderà senza arretramenti, tutelando il valore degli immobili e non imponendo in tempi insostenibili onerosi lavori ai privati. Su questo non possono esserci dubbi.”

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: “Il comparto dell’immobiliare allargato, che Remind rappresenta, coinvolge oltre 7 milioni di lavoratori impiegati in piccole, medie e grandi realtà attive in tantissimi settori e distribuite su tutto il territorio italiano. Siamo consapevoli che in questo momento di transizione ecologica anche il vostro comparto è chiamato a fare la sua parte: in media, gli edifici rappresentano il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni. Avete molti margini per essere attori protagonisti della green transition, secondo quanto previsto anche dalle indicazioni contenute nella Direttiva sulla prestazione energetica presentata nell’ambito del pacchetto Fit for 55%.”

Raffaele Fitto, ministro per Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnnr: “Il comparto Immobiliare allargato è uno degli asset fondamentali della nostra Nazione, incidendo quasi il 30% del Pil ed è composto da tutte quelle forze produttive che ruotano intorno alla progettazione, produzione, gestione, manutenzione e rigenerazione degli immobili oltre che di infrastrutture e in generale sulle attività di investimento, valorizzazione e messa in sicurezza dei territori. Un asset che oltre a valere molto in termini economici, vale tanto anche a livello di coscienza collettiva per i cittadini italiani in quanto la casa rappresenta ancora un bene primario da tutelare. Per quanto concerne il Pnrr sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti per il secondo semestre 2022. Desidero precisare che alla data di insediamento del Governo, il 22 ottobre 2022, sui 55 obiettivi da raggiungere entro 22 il 31 dicembre 2022 ne risultavano conseguiti 25. Inoltre è stata raggiunta un’intesa con la Commissione europea, così come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione del PNRR. Un importante successo che permetterà una gestione più efficiente dei fondi PNRR, per far fronte alle nuove necessità e priorità scaturite in seguito ai recenti eventi internazionali, come la guerra in Ucraina e il caro energia. In tale contesto si colloca la Direttiva Europea Energetica di cui oggi 7 Febbraio 2023 il Parlamento Europeo ha presentato un nuovo accordo. Il tema dell’efficientamento è importante, ma noi sappiamo che non è così automatico come quanto possa essere farlo in altra parte d’Europa, perché il valore architettonico e storico e culturale di una parte di immobili ha una valutazione differente rispetto, magari, alle nuove costruzioni. Ecco, si tratta di rendere compatibili questi elementi non perdendo di vista l’obiettivo, mettendo in discussione ma comprendendo come poterlo realizzare, immaginando un sistema di incentivazione che accompagni in questa direzione il percorso da mettere in campo saranno. Proseguiremo questo percorso insieme a Paolo Crisafi e Carlo Corazza e parteciperemo ai prossimi incontri Think Tank Remind Futuro Italia sulle Politiche Europee sull’Immobiliare allargato in Italia organizzati in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia”.

Ue: discusse oggi a Roma le politiche europee sull’immobiliare allargato in Italia