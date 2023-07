Politiche industriali, un anno per definire la nuova strategia: intesa Mimit-Invitalia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) hanno siglato un’intesa per le attività di analisi utili alla definizione di un nuovo modello di politiche industriali. “Il protocollo – si legge in una nota – si inserisce nel percorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire entro la prima metà del 2024 la nuova visione strategica di politica industriale “Made in Italy 2030″, agganciando i settori tradizionali di forza del sistema produttivo italiano alle trasformazioni digitali, tecnologiche, ambientali e geoeconomiche in corso”.

L’intesa, della durata di 3 anni, “intende valorizzare – prosegue il comunicato – le competenze di Invitalia integrandole con la visione per una nuova politica industriale italiana che sta portando avanti il Mimit, attingendo alle comuni basi dati del Ministero e dell’Agenzia ed effettuando valutazioni di impatto delle politiche pubbliche e degli incentivi. Il lavoro congiunto Mimit – Invitalia partirà da un’analisi dei fabbisogni del sistema industriale italiano e dei suoi punti di forza e debolezza, arrivando ad elaborare politiche industriali settoriali basate sull’identificazione dei comparti strategici, sull’ammodernamento delle filiere ma anche sul ripensamento del ruolo di sostegno dello Stato alle imprese”.