Polizia di Stato: concorso pubblico per 1.188 Allievi Agenti

Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza presentazione domanda: 3 novembre 2022.

Sulla gazzetta ufficiale del 4 ottobre il Ministero dell’Interno ha pubblicato un concorso per la copertura di 1.188 posti di allievo agente della Polizia di Stato, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, possesso delle qualita’ di condotta, efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento del ruolo etc. Non possono partecipare al concorso coloro i quali sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione e coloro i quali hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi. Il concorso si svolgerà attraverso diverse fasi: una prova d’esame scritta, che consisterà in un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla vertente su argomenti di cultura generale e sull’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; una prova di efficienza fisica, che consisterà nel superamento di alcune prove (corsa 1000 metri, salto in alto e piegamenti sulle braccia); accertamenti dell’idoneita’ psico-fisica e accertamenti dell’idoneita’ attitudinale. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza o domicilio; codice fiscale; titolo di studio posseduto; cittadinanza italiana; iscrizione alle liste elettorali; eventuali condanne penali a proprio carico; eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneita’ psico-fisica, specificando se sia stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione etc. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere trasmessa esclusivamente tramite procedura informatica e presentata entro il 3 novembre 2022.Per scaricare il bando… continua a leggere

