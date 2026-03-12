Polizia penitenziaria: a Napoli con il ministro Nordio le celebrazioni per i 209 anni del Corpo

Dal 14 al 18 marzo la citta’ di Napoli ospitera’ le celebrazioni del 209esimo Annuale di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria: il programma, articolato in piu’ giornate fino alla cerimonia di mercoledi’ 18, intende valorizzare, spiega il ministero della Giustizia in una nota, il “ruolo fondamentale svolto dal Corpo nella sicurezza del Paese, nella gestione del sistema penitenziario e nella promozione della cultura della legalita’”. Sabato 14 marzo alle ore 13, in piazza del Plebiscito, sara’ inaugurata la ‘Citta’ della Legalita”: un percorso attraverso 11 stand, che permettera’ ai visitatori di approfondire la conoscenza dei compiti, del ruolo e delle specialita’ della Polizia penitenziaria: sara’ possibile infatti informarsi sulle attivita’ di formazione e addestramento, ammirare le uniformi storiche del Corpo, visitare un istituto penitenziario con la realta’ virtuale e vedere com’e’ fatta una camera di pernottamento, avvicinarsi al lavoro svolto nel laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del Dna, conoscere i compiti e le dotazioni dei reparti specializzati Gom, Nic, Gio e Uspev, assistere alle dimostrazioni del servizio cinofili e dei sistemi antidrone per la sicurezza degli istituti e ascoltare le note della banda musicale del Corpo. Previste inoltre esibizioni degli atleti del gruppo sportivo Fiamme azzurre in varie discipline.

Anche bambini e ragazzi saranno protagonisti: i primi potranno partecipare al concorso ‘Colora la tua avventura nella Polizia penitenziaria’ e salire su un pony, seguiti da personale del servizio a cavallo, per ricevere il ‘battesimo della sella’, mentre i secondi potranno, previa prenotazione, vivere l’emozione di navigare nel golfo di Napoli a bordo di una delle motovedette in dotazione al Servizio navale del Corpo per ricevere il ‘Battesimo della navigazione’. Inoltre, potranno far volare droni giocattolo, usare le attrezzature dei biologi, salire a bordo dei veicoli del Corpo, partecipare alle dimostrazioni dei cani poliziotto, boxare e giocare a calcio. Previsto infine un evento di solidarieta’ organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa: ragazzi con sindrome di down diventeranno meccanici per un giorno simulando un pit stop a una Ferrari F8 Tributo. La ‘Citta’ della Legalita” sara’ accessibile fino a mercoledi’ 18 marzo dalle ore 10 alle 18. Martedi’ 17 marzo alle ore 16, presso la Sala delle Muse della prefettura, si terra’ una conferenza stampa di presentazione, alla quale interverra’ il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, della cerimonia istituzionale del 209esimo Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria. Mercoledi’ 18 marzo alle ore 9, presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale ‘Giuseppe Salvia’, sara’ deposta una corona d’alloro per commemorare i caduti del Corpo da parte del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, alla presenza del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele e di alcuni dei familiari. Sempre il 18 marzo alle ore 11, in piazza del Plebiscito, si terra’ la cerimonia di celebrazione del 209esimo Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, e il capo del Dap De Michele. La cerimonia sara’ trasmessa in diretta tv su RaiTre.