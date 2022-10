Poliziotta aggredita a Napoli, Maresca: La misura è colma. Evidente incapacità nella gestione dell’ordine pubblico

“La notizia della poliziotta aggredita la scorsa notte nel pieno centro di Napoli arriva come un pugno allo stomaco. Alla donna agente della polizia di Stato vanno tutta la vicinanza e la solidarietà del gruppo che rappresento e che da tempo ormai si spende perché la città sia più sicura. Ormai la misura è colma. L’incapacità nella gestione dell’ordine pubblico è ormai palese e questa situazione è intollerabile. Tra qualche giorno avremo finalmente un ministro degli interni a cui rivolgere le nostre istanze. Qualcuno che intervenga coi fatti e non con le inutili sfilate e i protocolli di forma che pure abbiamo sempre criticato. La vicenda della scorsa notte, l’ennesimo episodio di violenza, ci restituisce l’immagine di una città ormai abbandonata a se stessa, in cui le Istituzioni sono assenti e lontane spettatrici di uno spettacolo indegno per un Paese civile. In ogni settore manca la risposta adeguata”. Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione. “Aspettiamo subito una convocazione ai tavoli istituzionali, in prefettura, alla Regione e in Comune, da cui siamo stati finora colpevolmente sempre stati esclusi, per dare il nostro contributo – aggiunge -. Abbiamo da tempo lanciato proposte serie, rimaste lettera morta, dall’adozione della pistola elettrica per le forze dell’ordine al costante e serio presidio del territorio. E qui parlo anche da magistrato antimafia quale sono stato, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia professionalità maturata sul campo, che spero abbiate il buon senso di utilizzare. Sono pronto a partecipare al tavolo permanente sulla sicurezza che ho chiesto di istituire alla prima seduta del Consiglio comunale, un anno fa. Napoli ormai è una emergenza nazionale. Appena possibile farò visita alla poliziotta per portare il mio personale sostegno e quello del gruppo Maresca”.