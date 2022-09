Polizze online: boom di richieste per i preventivi sull’assicurazione moto

Il settore delle assicurazioni per la moto registra dati positivi, soprattutto per quanto riguarda i preventivi online, che, grazie all’importante risparmio economico che li caratterizza, sono sempre di più al centro degli interessi degli utenti.

La polizza rc è obbligatoria per tutti i veicoli a motore che circolano sul suolo nazionale, come previsto da una legge varata nel 1971. Prima di questa data, infatti, non sussisteva l’obbligo di assicurare la macchina o la moto, tuttavia, causa del sempre maggior numero di mezzi immessi sulle strade, il Governo ritenne necessario introdurre una norma per obbligare chiunque avesse provocato un danno o un incidente, a risarcire i diretti interessati.

La sigla Rc sta per Responsabilità Civile del veicolo e, sebbene sia indispensabile per legge, non protegge da tutte le situazioni che potrebbero causare un onere dal punto di vista economico. Per questo motivo molti scelgono di sottoscrivere un’assicurazione che comprenda anche le cosiddette garanzie accessorie.

Come riportato anche dall’IVASS, ovvero l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è buona regola mettere a confronto più preventivi, in modo da poter valutare i diversi prezzi e individuare l’opportunità più conveniente per le proprie esigenze.

Preventivi per l’assicurazione moto online: a chi rivolgersi?

Per ottimizzare l’analisi dei preventivi per l’assicurazione online è possibile eseguire la procedura utilizzando i comodi servizi di comparazione che sono disponibili sul web.

Essi, infatti, basandosi sulle informazioni inviate dal sottoscrittore, esaminano le diverse proposte delle principali compagnie che operano in Italia, sulla base dei dati inseriti dall’utente.

Il risparmio, poi, non finisce qui: talvolta può infatti capitare che le compagnie assicurative offrano interessanti sconti a chi decide di stipulare l’rc moto direttamente online.

Per avere una panoramica dettagliata delle opportunità a tua disposizione affidati a un sito di riferimento nel settore come 6sicuro.it e ottieni i preventivi per la tua moto in modo semplice e veloce, sfruttando una piattaforma user friendly e un servizio del tutto gratuito.

Gli elementi per richiedere un preventivo per l’assicurazione moto online

Richiedere un preventivo è molto semplice: innanzitutto è necessario inserire i dati anagrafici del contraente, a cominciare dal sesso di appartenenza, dalla data e dal paese di nascita, il comune dove si risiede e il titolo di studio conseguito.

In seguito, si procede a specificare i dati relativi al veicolo da assicurare: se esso è già in proprio possesso, ad esempio, occorrerà inserire la targa, il mese e l’anno di immatricolazione, quando è avvenuta la compravendita, la marca e il modello di moto.

Poi, è importante indicare i chilometri percorsi dal mezzo, la tipologia di antifurto presente e il luogo dove lo si parcheggia abitualmente. Queste ultime informazioni sono molto importanti e concorrono a determinare il prezzo della copertura assicurativa perché, in base alle differenti risposte, il costo aumenterà o diminuirà a seconda del grado di rischio presente.

Chi ha a disposizione un box chiuso di proprietà dove riporre il mezzo, ad esempio, si espone a una minore probabilità di andare incontro a un furto rispetto a chi parcheggia la moto in strada. In seguito, l’utente dovrà indicare i dati di chi intende stipulare il contratto assicurativo, l’eventuale presenza di figli a suo carico, i contatti di recapito, la tipologia di patente in possesso – ad esempio se è una patente italiana o straniera.

Conta anche l’anzianità di questo documento perché chi è in possesso di una licenza di guida da molti anni e non ha mai fatto incidenti è considerato un guidatore attento e, di conseguenza, la polizza potrebbe costare meno; infine, occorre inserire nel form il metodo di pagamento che si intende utilizzare. Una volta terminata la compilazione, il sistema elaborerà i risultati sulla base dei dati inseriti, presentando le migliori proposte ottenute.