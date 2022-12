Polizze RCA: in crescita le richieste per le assicurazioni online

La digitalizzazione del settore assicurativo permette di trovare tante soluzioni interessanti per le polizze auto e moto online, soprattutto da parte delle aziende che operano nell’ambito dell’insurtech.

In particolare, l’aumento delle richieste delle polizze RCA online è legato soprattutto alla semplicità di questi prodotti assicurativi, coperture facili da gestire in modo 100% digitale.

D’altronde, secondo l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, in Italia l’insurtech continua a crescere, con investimenti raddoppiati nelle startup del settore tra il 2020 e il 2021, passati da 5 a 10 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’Italian Insurtech Association (IIA) stima che entro il 2030 l’80% delle assicurazioni sarà gestito tramite piattaforme digitali, confermandosi come il nuovo standard di mercato.



Perché scegliere una polizza auto e moto online?

Le assicurazioni online per le moto e le auto sono polizze molto apprezzate al giorno d’oggi, grazie ai diversi benefici che sono in grado di offrire. Ciò vale soprattutto per le proposte delle compagnie leader nell’innovazione nel campo assicurativo, capaci di proporre soluzioni smart e affidabili per semplificare la sottoscrizione obbligatoria delle polizze RCA per auto e moto e delle relative garanzie accessorie.

Ne costituiscono un esempio le assicurazioni online formulate da wefox, che consentono di usufruire della digitalizzazione per qualsiasi attività, dalla richiesta del preventivo alla stipula, fino ad arrivare alla gestione post attivazione. Inoltre, offrono la possibilità di usufruire di un’assistenza dedicata e di poter contare sulla solidità di un’azienda leader in Europa con oltre 2 milioni di clienti.

Nel dettaglio, le assicurazioni auto e moto online si gestiscono online con pochi click dall’area personale, dalla quale è possibile accedere anche alla documentazione relativa alla polizza assicurativa e segnalare un sinistro online in modo semplice e veloce, senza perdere tempo o seguire procedimenti complicati. In questo modo non bisogna utilizzare moduli cartacei né recarsi in agenzia, con la possibilità di fare tutto dal proprio pc e gestire l’assicurazione da qualsiasi luogo senza stress.

Per conoscere le tariffe basta richiedere un preventivo online sul sito web della compagnia, per ottenere in pochi istanti una proposta dettagliata e personalizzata comodamente da casa.



Come funzionano le assicurazioni auto e moto online

La stipula di una polizza online per la moto, lo scooter o l’auto rappresenta da alcuni anni un’opzione semplice e comoda per adempiere a questo obbligo di legge, mettendosi in regola con la copertura assicurativa di responsabilità civile necessaria per spostarsi con il proprio veicolo. Il funzionamento di queste polizze è molto semplice, infatti basta attivare l’assicurazione online.

Una volta effettuato il pagamento la polizza RCA è subito attiva, bastano appena pochi minuti con le migliori insurtech, in questo modo è possibile cominciare a viaggiare senza attendere ulteriore tempo.

Infatti, realizzare tutti gli adempimenti online permette di ridurre le tempistiche, con il certificato assicurativo digitale sempre disponibile nella propria area riservata, scaricabile in formato elettronico sul proprio smartphone o inviato via email dalla compagnia assicurativa.

Le assicurazioni auto e moto online, inoltre, possono essere personalizzate scegliendo le garanzie accessorie adatte alle proprie esigenze, per ottenere una polizza completa e su misura, senza servizi superflui.

Per esempio, una copertura RCA auto online può essere arricchita con la polizza furto e incendio, la garanzia rottura cristalli o l’assicurazione eventi atmosferici. La polizza moto e scooter, invece, può essere integrata con varie assicurazioni complementari facoltative, tra cui la garanzia opzionale kasko, la tutela legale o l’assistenza stradale.

Allo stesso tempo, anche le polizze RCA online e le relative garanzie accessorie consentono di sfruttare le agevolazioni di legge come la RCA Familiare, l’estensione della legge Bersani con cui ereditare la migliore classe di merito disponibile nel proprio nucleo familiare, sia in fase di nuova stipula che di rinnovo, in presenza di un attestato di rischio senza sinistro.

Senza dubbio, le assicurazioni online rappresentano l’opzione migliore al giorno d’oggi, per assicurare l’auto o la moto con pochi click e gestire la copertura in maniera semplice e digitale, senza inconvenienti o contrattempi.