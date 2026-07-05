Pollica laboratorio mediterraneo delle politiche del mare. Dall’8 luglio ad Acciaroli il Bluera Summit

Dall’8 al 10 luglio, Acciaroli ospiterà il Bluera Summit, l’appuntamento promosso dal Comune di Pollica che riunirà istituzioni, mondo della ricerca, imprese, comunità della pesca e organizzazioni della società civile per discutere il futuro delle politiche del mare nel Mediterraneo. Il Bluera Summit rappresenta un importante momento di confronto istituzionale e di condivisione della strategia Bluera, il programma di ricerca e sviluppo ideato e promosso dal Sindaco Stefano Pisani, che consolida un percorso di visione strategica e pragmatismo amministrativo avviato con il Masterplan Strategico del Cilento Sud e orientato alla costruzione di un modello innovativo di governance costiera fondato sulla tutela del capitale naturale, sull’innovazione, sulla ricerca, sull’educazione e sulla partecipazione attiva delle comunità. Sviluppato in partenariato con la Regione Campania nell’ambito del Programma Nazionale Feampa 2021-2027, Bluera si inserisce nel quadro delle principali strategie europee dedicate alla Blue Economy e alla rigenerazione degli ecosistemi marini, proponendo Pollica come laboratorio mediterraneo permanente per la cooperazione internazionale e la sperimentazione di nuove politiche pubbliche sul mare.

Per tre giorni il Summit affronterà i temi del turismo blu, della pesca sostenibile, della biodiversità, dell’innovazione tecnologica, della pianificazione costiera e delle opportunità offerte dall’America’s Cup per lo sviluppo delle comunità costiere. Tra i pilastri del programma Bluera c’è Bluera Blue Schools, il percorso educativo sviluppato dal Comune di Pollica con il Future Food Institute, che al Paideia Campus ha organizzato il bootcamp internazionale Save the Ocean con giovani talenti provenienti dal mondo. A chiudere le serate dell’8 e del 9 luglio saranno due straordinari ospiti coinvolti nel programma: Alex Bellini ed Edoardo Pierantozzi, tra le voci più autorevoli del racconto contemporaneo del mare, dell’esplorazione e della sostenibilità. Il programma si articolerà in tre giornate dedicate ai principali temi della Blue Economy e della governance del mare. Martedì 8 luglio, il focus sarà sul Turismo Blu, con gli interventi degli assessori regionali Fiorella Zabatta e Vincenzo Maraio, seguiti dal confronto con Andrea Volpe, Luca Cascone, Raffaele Esposito, Francesco Morra, Mariateresa Imparato.

Nel corso della serata saranno consegnate le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club e presentata la Guida alle Destinazioni Costiere Sostenibili della Campania, mentre l’evento serale vedrà protagonista l’esploratore Alex Bellini. Mercoledì 9 luglio, la giornata dedicata a “Il Mare che Nutre il Futuro” riunirà Vincenzo Peretti, Angelo Bonanno, Gualtiero Basilone, Domenico Ciorciaro, Vito Troisi, Graziella Romito, David Laborde (FAO), Alberico Simioli, Maurizio Cinque e i rappresentanti delle marinerie campane per discutere di pesca sostenibile, biodiversità e ricerca; in serata interverrà Edoardo Pierantozzi con “Pescatori di questo Mondo”. Giovedì 10 luglio, la sessione “Mediterraneo Digitale”, aperta dall’Assessora regionale Claudia Pecoraro, vedrà gli interventi di Gerardo Iovane, Michele Scardi, Antonio Nicoletti e Gianni Quaranta sui temi dell’innovazione e delle tecnologie per il mare, seguiti da una sessione sulle strategie territoriali con Stefano Pisani, l’Assessore Regione Vincenzo Cuomo e l’Assessore all’America’s Cup del Comune di Napoli – Carlo Puca, dedicata al Masterplan Cilento Sud e alle opportunità dell’America’s Cup per lo sviluppo del Mediterraneo.