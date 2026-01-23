Pollon, come Azuma Hideo trasformò gli dèi dell’Olimpo in personaggi da gag seriale

di Alessandro Spagnuolo

Pollon (オリンポスのポロン, Orinposu no Poron, letteralmente “Pollon dell’Olimpo”) prende forma inizialmente come manga* e trova poi la sua consacrazione nella serie anime** C’era una volta… Pollon (おちゃめ神物語コロコロポロン, Ochamegami monogatari korokoro Poron, traducibile come “La cicciottella Pollon, storia di una dea scapestrata”), una di quelle opere apparentemente minori destinate, col tempo, a imprimersi nella memoria collettiva. Creata dal mangaka Hideo Azuma (吾妻 ひでお, Azuma Hideo, scomparso il 13 ottobre 2019) e adattata per la televisione dallo studio Kokusai Eiga-sha (国際映画社) all’inizio degli anni Ottanta, la serie si inserisce nel filone degli anime shōjo*** comici di quell’epoca, distinguendosi per un immaginario insolito e immediatamente riconoscibile. Tra riferimenti alla mitologia classica, umorismo surreale e una sensibilità profondamente legata al Giappone del periodo, Pollon costruisce un mondo leggero e colorato, capace di giocare con archetipi antichi senza mai prendersi davvero sul serio, lasciando che siano il tono, i personaggi e l’atmosfera a parlare prima ancora della storia.

Etimologia del nome

Il nome Pollon non ha un’etimologia «ufficiale», ma allude chiaramente al padre divino del personaggio: Apollo (アポロン, Aporon). In greco antico “polloi” significa “molti”, ma nel contesto dell’anime sembra piuttosto un diminutivo scherzoso del nome di Apollo, come confermato nell’omonimo manga originale Olympus no Pollon. In effetti, è la sola figlia del dio del Sole Apollo (nel doppiaggio italiano spesso chiamato “papino”) e ne eredita i tratti più giocosi del padre, a metà strada tra “Bambina della luce” e stella comica dell’Olimpo. Il nome giapponese Poron evoca un suono rotondo e infantile, coerente con il tono fiabesco e spiritoso della serie.

Sembra talco ma non lo è alla fine

Nella versione trasmessa in Italia, la frase della breve filastrocca “Sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria…” è diventata molto conosciuta per il suo tono buffo e apparentemente strampalato, tanto da restare impressa nella memoria di chi da bambino guardava il cartone.

Per molti spettatori adulti, con il passare del tempo, quella frase ha assunto un’interpretazione ambigua: alcuni hanno ipotizzato che alludesse in modo velato a sostanze stupefacenti, proprio per il riferimento a una polverina che “dà allegria”. Sul web sono circolate diverse discussioni su questo presunto doppio senso, soprattutto mentre certi stereotipi associavano la frase a un’idea di droga.

Tuttavia, chi conosce l’originale giapponese della sigla sa che quella scena e quelle parole non sono presenti in quel modo. Nel testo originale Pollon pronuncia suoni giocosi e onomatopeici — adatti a un pubblico infantile — che non hanno alcun riferimento a polveri o effetti euforici. La versione italiana, quindi, è un adattamento libero, con un ritornello che rimane nella memoria soprattutto per il suo ritmo e la sua stranezza, più che per un significato concreto.

Il significato reale della frase originale giapponese

La frase originale della sigla giapponese di C’era una volta Pollon (おちゃめ神物語コロコロポロン, Ochamegami Monogatari Korokoro Poron) recita:

くま くま かえる ナハハで チョン！

(Kuma kuma kaeru Nahaha de chon!)

La frase viene ripetuta due volte ed è costruita come una filastrocca infantile, basata più sul suono e sul ritmo che su un vero significato logico. Analizziamola parola per parola.

Analisi linguistica dei singoli elementi

くま (kuma)

Significa orso. La ripetizione (kuma kuma) è tipica del linguaggio per bambini in giapponese e serve a rendere il suono più buffo e musicale, non a indicare una pluralità reale o un concetto narrativo preciso.

かえる (kaeru)

Significa rana. Anche qui il termine viene usato in modo puramente evocativo, senza collegamenti simbolici particolari: orso e rana sono animali familiari ai bambini giapponesi e ricorrono spesso nelle filastrocche.

ナハハ (Nahaha)

Non è una risata generica, ma un riferimento diretto a Dr.ナハハ (Dr. Nahaha), nome giapponese del personaggio conosciuto in Italia come Dr. Cha Cha Cha. Il nome stesso è costruito come un’onomatopea di risata ed enfatizza il tono comico e caricaturale del personaggio.

で (de)

È una particella grammaticale giapponese che in questo contesto funziona come collegamento ritmico, simile a un “con” o “e poi”, ma priva di un valore sintattico rigido. Nelle canzoni per bambini viene spesso usata per legare i suoni, non per chiarire il significato.

チョン！(chon!)

È un’onomatopea. In questo caso rappresenta il gesto tipico di Pollon quando si tocca le guance con le dita, un movimento rapido e giocoso. “Chon” non è una parola traducibile, ma un suono che richiama un’azione fisica immediata e tenera.

Nel suo insieme, “Kuma kuma kaeru Nahaha de chon!” non va interpretata come una frase dotata di un messaggio nascosto o di un significato simbolico. Si tratta piuttosto di una formula sonora costruita appositamente per essere immediata e memorabile, capace di accompagnare i movimenti del corpo, di divertire un pubblico infantile e di rafforzare l’identità giocosa e spensierata di Pollon. La sua funzione principale è quindi ritmica e performativa, non semantica: è pensata per essere detta, cantata e mimata più che compresa in senso letterale. In questo senso rappresenta l’equivalente giapponese di una filastrocca cantata, in cui il significato nasce dal suono, dal ritmo e dal gesto, più che dalle parole in sé.

Trama (senza spoiler)

La storia segue le avventure della piccola Pollon (ポロン, Poron), vivace bambina semi-divina dal carattere birichino. Figlia del dio Apollo (come detto prima), figlio di Zeus (ゼウス, Zeusu), il padre di tutti gli dèi e di una madre mortale mai nominata, la piccola ha un sogno: diventare una vera dea dell’Olimpo. Per conquistarla, compie ogni giorno buone azioni con l’aiuto dell’amico-cugino Eros (エロース, Erōsu), il dio dell’Amore dalle ali goffe, ed entra in contatto con vari dèi e personaggi dei miti greci. Ogni volta però le sue iniziative finiscono in un disastro comico: ad esempio, intenta a guidare il carro del sole al posto del padre, o a benedire la gente con una polverina magica che viene fraintesa. La serie quindi intrattiene mostrando gli dèi (tra cui Era, Afrodite, Poseidone, ecc.) alle prese con difetti umani (avidità, pigrizia, vanità), il tutto raccontato con leggerezza e molte gag. Il narratore è un buffo insetto alato dal volto umano Azuma-Mushi (アズマ虫, Azuma mushi), omaggio visivo allo stesso autore Azuma Hideo. In definitiva la trama è episodica e surreale: la protagonista fa ogni volta casino a modo suo, ma alla fine non perde il buon cuore.

Episodi

La serie fu diretta da Takao Yotsuji (四辻 隆雄, Yotsuji Takao) e prodotta dallo studio Kokusai Eiga-sha per Fuji TV, andando in onda dall’8 maggio 1982 al 26 marzo 1983, per un totale di 46 episodi da circa 24 minuti ciascuno. Nel cast originale giapponese Pollon è doppiata da Masako Miura (三浦 雅子, Miura Masako), con la tipica cadenza infantile di fine frase (“～でちょん!”) mostrata anche in italiano. Lo studio Kokusai Eiga-sha (国際映画社), attivo negli anni ’80, curò un’animazione dal tratto semplice ma espressivo: il character design di Hideo Azuma (吾妻 ひでお, Azuma Hideo scomparso il 13 ottobre 2019) è colorato e “rotondetto”, coerente con il target shōjo** e con un’animazione volutamente cartoonesca. Le animazioni hanno un basso framerate tipico dell’epoca, ma generano gag visive e un tono leggero. La regia rispetta la struttura “episodio episodico” girando intorno a una singola fiaba mitologica per puntata, intercalate da brevi scene di raccordo. Anche gli sfondi e le ambientazioni (l’Olimpo come una pittoresca cittadella, il palazzo di Zeus in stile europeo antico, ma abitazioni giapponesi per i “cavalli-galline” come Dosankos) contribuiscono al mix italo-giapponese voluto dagli autori.

Manga one-shot

Nasce come manga shōjo intitolato Olympus no Pollon (オリンポスのポロン, “Pollon dell’Olimpo”), serializzato sulla rivista Princess (Akita Shoten) dal 1977 al 1979. L’opera fu raccolta in 2 volumetti in Giappone. Ha uno stile simile all’anime: disegni tondi e comici, lettura spensierata, con tratti di commedia demenziale. Non risultano one-shot separati: la storia fu proseguita e completata nella serie regolare. In Italia il manga arrivò decenni dopo: la prima edizione italiana uscì nel 2001 a cura di Lexy Production in quattro volumi abbinati alla rivista TV Sorrisi e Canzoni. Successivamente Magic Press Edizioni ripubblicò il manga in 2 volumi nel 2010 e infine in un’unica edizione integrale nel 2017. Gli adattatori italiani non aggiunsero materiale inedito alla trama, mantenendo fedele l’umorismo del testo giapponese (salvo alcune note italianizzazioni nei dialoghi). In sostanza, chi vuole l’“opera completa” può leggere i 2 volumi giapponesi oppure le versioni italiane Magic Press, tutte contenenti le gag classiche e la morale finale.

Stile visivo e qualità dell’animazione

La serie sfoggia un tratto naïf e infantile: Pollon è disegnata con occhi enormi e capelli ricci dorati, mentre gli dèi hanno espressioni esagerate, ad esempio Zeus (ゼウス, Zeusu), il padre di tutti gli dei ha il naso gigante, Apollo mezzo addormentato. Gli animatori giocano con contrasti umoristici: ad esempio, Eros (エロース, Erōsu), dio dell’amore, miglior amico di Pollon, con cui litiga spesso, Poseidone (ポセイドン, Poseidon), il dio del mare porta sempre un’anfora di sakè in cintura e non sa nuotare, Apollo (アポロン, Aporon), padre di Pollon e figlio di Zeus, dio della medicina e della profezia è ubriaco che non vuole guidare il carro del sole trainato da Dosankos, un ronzino dallo sguardo poco intelligente, Era (ヘラ, Hera), moglie di Zeus indossa calze a rete, il vestito rosso e domina il marito punendolo con dei fulmini. Queste scelte caricaturali amplificano la commedia. La regia sceglie spesso campi lunghi sull’Olimpo per le scenografie, alternati a primi piani buffi dei personaggi.

Dal punto di vista tecnico, la qualità è modesta: il framerate è basso (80% dei movimenti sono statici), i disegni semplici e non sempre precisi. Tuttavia, ciò diventa quasi un pregio stilistico: i colori vivaci e le espressioni caricaturali rimangono piacevoli, mentre l’animazione limitata non compromette la fruizione (i dialoghi e le gag fanno la parte del leone). In sintesi, l’animazione di Pollon è volutamente elementare, ma funziona come cornice leggera alle storie mitologiche.

Musiche

La colonna sonora è giocosa e ispirata allo stile “magico” dei cartoni giapponesi per bambine. Le sigle giapponesi originali sono “Olympus no Pollon” (オリンポスのポロン, sigla di apertura)

e “Kibun wa megami chikku” (気分は女神チック, sigla finale),

entrambe cantate da Yoshie Hara (原 佳恵, Hara Yoshie). Questi brani presentano melodie lievi e ritmate, tipiche degli anni ’80, e testi in giapponese che enfatizzano il tono fiabesco (per esempio Olympus no Pollon).

In Italia Pollon, Pollon combinaguai (sigla di apertura) e la stessa canzone accorciata come sigla finale, furono composte da Piero Cassano tastierista dei Matia Bazar con testi di Alessandra Valeri Manera (scomparsa il 18 giugno 2024) e Vladimiro Albera, e cantate da Cristina D’Avena, tra le più rappresentative della serie.

Da notare che nel 2017 Cristina D’Avena ha reinterpretato “Pollon, Pollon combinaguai” in duetto con J-Ax per l’album Duets,

e lo stesso anno è uscita una raccolta con il medley giapponese riarrangiato, a celebrazione dei 35 anni dell’anime.

Film animati OAV e live action

A differenza di molti anime popolari, Pollon non ha film cinematografici dedicati. La storia rimase confinata alla serie TV: non esistono lungometraggi ufficiali (né in Giappone né in Italia). In effetti, dopo l’anime la squadra di produzione realizzò altri progetti (come Nanà supergirl), ma non un sequel diretto.

Analogamente, non esistono live-action basati sull’anime. Mai è stato prodotto un film o sceneggiato televisivo con attori in carne ed ossa su questo cartone.

Spin-off e crossover

Non ci sono spin-off narrativi diretti (nessuna serie figlia o sequel). Tuttavia, il personaggio è apparso in brevi cameo crossmediali. Il caso più noto è nella serie Nanako SOS (ななこＳＯＳ, Nanà Supergirl nell’edizione italiana dell’anime), anch’essa prodotta da Fuji TV e Kokusai Eiga-sha: in una puntata si vede il cartone “Little Pollon” (Orinposu no Poron) trasmesso in televisione, in pratica Pollon fa una sua piccola comparsa come programma all’interno di un altro anime. Questo è un omaggio auto-referenziale del produttore all’anime precedente. Al di fuori di questo, non ci sono veri crossover o serie spin-off: rimanendo sostanzialmente un prodotto stand-alone.

Ordine cronologico

Per chi volesse vederlo in ordine cronologico, bastano due punti:

1982-1983 – C’era una volta… Pollon (serie TV, 46 episodi). È la visione principale: consigliata nell’ordine di trasmissione originale (episodi 1-46). 1983 – Nanà Supergirl (serie Nanako SOS), puntata con la comparsa di Pollon in TV. Se siete curiosi, potete trovare questa scena cameo (anche reperibile su DVD/streaming di Nanako SOS).

Non ci sono altri capitoli da seguire. Tutti gli episodi e relative storie di Pollon vengono risolti nella serie TV originaria, quindi basta vedere l’anime completo.

Premi

Non risulta aver vinto premi di rilievo né in Giappone né in Italia. Non compare nelle liste dei maggiori anime-awards né in festival cinematografici. Si può dire che la serie non ha ricevuto candidature ufficiali né premi “major” al suo attivo. Al massimo, la popolarità in Italia è testimoniata da riconoscimenti di tipo nostalgico, ad esempio Yamato Video ha celebrato i 35 anni con un cofanetto, ma nulla di ufficiale come “miglior anime dell’anno”. In generale, la forza di Pollon è sempre stata il suo apprezzamento popolare e cult, non i riconoscimenti formali.

Videogiochi

Non esistono videogiochi ufficiali basati su Pollon.

Censura italiana

Durante la prima messa in onda italiana negli anni ’80, la serie non subì tagli sostanziali: tutti gli episodi furono trasmessi su Italia 1 in versione integrale. Tuttavia, il doppiaggio italiano edulcorò alcune battute più «adulte» o riferimenti sessuali. Ad esempio, varie allusioni umoristiche presenti nell’originale giapponese (come allusioni all’omosessualità di alcune divinità) furono riportate in modo più velato nel dialogo italiano. La sigla “Pollon, Pollon combinaguai” stessa si prese libertà creative (talco e tormentoni sono invenzioni italiane), ma questo fu una scelta stilistica più che censura. In sintesi, non ci sono episodi scomparsi: la serie girata fu proiettata in modo completo, con eventuali battute “rischiose” semplicemente riscritte in modo innocuo. L’unico effetto “censura” tipico fu l’adattamento di espressioni idiomatiche e la rimozione di doppi sensi troppo “forti” per i bambini dell’epoca.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Pur non essendo un franchise costellato di crossover ufficiali, ha lasciato tracce riconoscibili nell’animazione giapponese, soprattutto sotto forma di omaggi meta-testuali, citazioni indirette e autocitazioni produttive, più che apparizioni esplicite del personaggio.

1983 – Nanà Supergirl(Nanako SOS, ナナコSOS) – Hideo Azuma

In una delle puntate della serie, prodotta anch’essa da Kokusai Eiga-sha (国際映画社), compare in televisione l’anime Orinposu no Poron. Si tratta di un chiaro cameo metanarrativo, una sorta di “anime dentro l’anime”, che funziona come autocitazione dello studio e omaggio diretto al precedente successo dell’autore. È il riferimento più esplicito e riconosciuto a Pollon all’interno di un altro anime.

Curiosità

Azuma Hideo cameo : Il piccolissimo insetto narratore Azuma-mushi ( アズマ虫 ) prende il suo nome da quello dell’autore Hideo Azuma . È un gioco di parole: “-mushi” in giapponese significa “insetto” . Il personaggio parla sempre con voce roca e ricorda il viso dell’autore , una vera caricatura del mangaka.

Sigle re-incise nel 2017 : Per celebrare i 35 anni di Pollon , la sigla italiana fu riproposta da Cristina D’Avena in duetti con artisti moderni (J-Ax e Giusy Ferreri) nell’album Duets . In particolare, “Pollon, Pollon combinaguai” duettata con J-Ax (2017) è una cover ufficiale.

Iconica “polverina magica” : La frase «Sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria» è diventata cult tra i fan italiani. Si tratta però di un’ invenzione italiana : la versione originale nipponica della canzone del Dr. Cha-Cha-Cha (Nahawa) è semplicemente un ghirigoro fonetico .

Mix di culture : La serie è piena di anacronismi e folklore giapponese: tanuki e kappa (spiriti della tradizione giapponese) abitano insieme agli dèi greci sul Monte Olimpo . In un episodio Pollon guarda la televisione (impianti TV risalenti ai ’80!), in un altro usa la salsa di pomodoro come condimento: trovate che mescolano culture antiche e moderne. Questi tocchi surreali rendono l’ambientazione ancora più fantasiosa.

Riedizioni home video: In Giappone la serie fu riedita in DVD nel 2003, in due volumi. In Italia è uscita più volte in VHS e DVD (2003, 2007, 2013 e poi cofanetto rimasterizzato nel 2019). L’ultima edizione Collector’s Edition (2019) contiene tutte le puntate restaurate.

Conclusione

Quarant’anni dopo la sua uscita, C’era una volta… Pollon resta un cult dell’animazione anni ’80, specialmente per il pubblico italiano. La serie viene ricordata con affetto per l’arte semplice, le gag fresche e la colonna sonora orecchiabile. Anche senza vincere premi, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan: un piccolo episodio animato capace di insegnare mitologia con un sorriso. La favola animata che introduce i bambini al mondo degli dei con allegria, senza mai prendersi troppo sul serio.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile vederla solo in italiano in streaming per gli abbonati ad Amazon Prime Video:

O a Tim Vision

Buona visione



