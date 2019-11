Polo Assn, piano di espansione in Italia e in Europa: 9 nuovi monomarca entro il 2020

Prosegue il piano di espansione di U.S. Polo Assn., il brand americano lifestyle gestito in licenza per l’Europa dalla storica azienda Incom di Montecatini Terme, che aprirà 9 nuovi monomarca entro il 2020, di cui 3 in Italia e 6 in diversi paesi europei. Saliranno così a 21 i punti vendita del brand in Europa.

L’ultima inaugurazione italiana, che si aggiunge agli attuali monomarca del brand, è stata quella del primo flagship store europeo all’interno del prestigioso CityLife Shopping District di Milano, che segue l’apertura presso il centro Orio Center di Bergamo Orio al Serio e quella del secondo negozio nel Sicilia Outlet Village di Agira, vicino Enna. Entro la fine dell’anno verrà aperto anche un monomarca nel Valmontone Outlet nei pressi di Roma. Il piano di espansione del brand segna il raggiungimento di 12 punti vendita aperti sul territorio nazionale e proseguirà nel 2020 con l’apertura di altri due monomarca, uno a Roma ed un altro a Settimo Torinese.

Con riferimento agli altri mercati europei, il progetto retail prevede l’apertura a Cipro, che ha già all’attivo quattro punti vendita U.S. Polo Assn. nelle città di Paphos, Larnaca e Limassol, di un nuovo store nella capitale Nicosia, l’inaugurazione di un monomarca a Madrid in Spagna, l’opening di un monomarca a Parigi in Francia e l’apertura del secondo negozio monomarca a Malta.

Il concept dei negozi, pensato per valorizzare l’esposizione delle collezioni del brand, è come sempre caratterizzato dai temi dominanti del marchio e dal suo universo di valori ispirato al gioco del polo. Parquet in rovere, parei bianche, mobili in legno e l’immancabile bandiera americana che ricorda le origini del marchio. Le linee sono essenziali, lo stile è di impronta sportiva e l’atmosfera è calda e accogliente. Coppe, mazze, palline da polo e quadri raffiguranti scene del gioco di polo tratte dai tornei internazionali, completano l’arredamento e regalano una shopping experience unica nel suo genere e inconfondibilmente U.S. Polo Assn..

“Abbiamo raggiunto importanti traguardi grazie al progetto retail, un progetto sfidante che ci consente di offrire direttamente ai nostri clienti finali un’esperienza di shopping personalizzata U.S. Polo Assn. e che ci permette di rafforzare l’immagine del brand anche a beneficio della nostra rete wholesale. – ha dichiarato Lorenzo Nencini Responsabile per l’Europa del progetto U.S. Polo Assn. abbigliamento – Dopo oltre dieci anni di impegno in cui il mercato europeo ha accolto la varie fasi del nostro progetto, ora U.S. Polo Assn. è un marchio riconosciuto nel suo segmento di riferimento, quello dello sportswear, e il consolidamento è in atto a livello globale”.

La rete distributiva delle collezioni di abbigliamento uomo, donna, bambino e baby U.S. Polo Assn. in Italia e in Europa conta, ad oggi, oltre ai negozi monomarca, anche 22 corner e oltre 1.500 selezionati negozi multimarca. Il fatturato 2018 del brand si è attestato a quota 30 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai 26 milioni di euro dell’anno precedente. A livello globale U.S. Polo Assn. ha un giro d’affari di oltre a 1,7 miliardi di dollari e una distribuzione internazionale che conta 1.100 negozi monomarca in 180 paesi in tutto il mondo.

ABOUT U.S. Polo Assn. e USPA Global Licensing Inc. U.S. Polo Assn. è il marchio ufficiale della United States Polo Association, l’organizzazione no-profit per il gioco del polo che rappresenta ufficialmente tutti i club e i giocatori negli Stati Uniti e che, operando sin dal 1890, costituisce una delle associazioni sportive più antiche. U.S. Polo Assn., con un giro d’affari globale pari a 1,7 miliardi di dollari e una rete di distribuzione internazionale che conta 1100 department store, negozi indipendenti ed e-commerce, offre abbigliamento per uomo donna e bambino, oltre ad accessori, calzature, articoli da viaggio e oggetti per la casa in 180 paesi sparsi in tutto il mondo.