Polo della Qualità, Guglielmo Aprile: Così finì il sogno di un Sud diverso

Il nome di Guglielmo Aprile resterà per sempre legato al Polo della Qualità di Marcianise, uno dei progetti imprenditoriali più ambiziosi partoriti dal Mezzogiorno nei primi anni 2000. Inaugurato dal presidente Giorgio Napolitano, quel centro si fondava su una scommessa temeraria per non dire eroica in una città come Napoli: mettere in rete i nomi noti e meno noti di un artigianato di grande qualità ma poco propenso al gioco di squadra.

Presidente Aprile, come nacque quell’impresa? E perché finì come finì?

Partiamo dal principio. In origine c’è la mia esperienza di piccolo imprenditore nel settore orafo e nel sindacato: esperienza che mi porta a diventare presidente della Associazione orafa napoletana e successivamente a costituire la Federazione degli orafi campani, un organismo che si batte per la crescita del comparto e, in particolare, per la riqualificazione del Borgo orefici. Il mio obiettivo, allora, è convincere gli operatori a costituirsi in Consorzio. Del resto è da tempo che gli imprenditori del Borgo e i commercianti all’ingrosso sentono la necessità, sulla scia della esperienza del Cis, di trovare, fuori città, spazi più adeguati, quanto a dimensioni e necessità logistiche, per la crescita della loro attività.

Chi c’è con lei all’inizio?

La prima riunione si tiene dal grossista De Simone: è in questa occasione che si forma l’embrione di un gruppo di cui, con me, fanno parte Gianni Carità, Francesco Di Gennaro, Armando De Simone, Amedeo Giannotti, Guido De Maria, Dino Filippone. Ricordo che le adesioni vengono contate per alzata di mano e io sono tra i primi a rendermi disponibile dando inizio a quella che sarà l’esperienza imprenditoriale più importante della mia vita. E’ un impegno che mi coinvolge totalmente sebbene mi costringa a sottrarre tempo prezioso alla mia attività: il mio massimo sforzo in quegli anni è convincere a far parte del consorzio quanti più operatori è possibile, e nello stesso tempo, individuare una superficie sulla quale poter edificare il centro orafo. A darsi da fare per questo obiettivo siamo soprattutto io e Gianni Carità: a trascinarci è la grande passione e, soprattutto, la sensazione che sia finalmente a portata di mano la possibilità di dar vita a un progetto comune, frutto di un confronto in cui le idee si sposano finalmente con azioni concrete.

E nasce il Tarì…

Sì, Gianni Carità ne è il presidente; Armando De Simone vice. Tutti gli altri sono consiglieri. Ma il tempo che dedico al progetto è veramente tanto e il mio ruolo all’interno della compagine diventa sempre più importante. Per me sono anni di crescita anche personale. Molto lo devo alla vicinanza di Gianni Carità. Dal quale imparo molto: la sua determinazione, la sua capacità decisionale sono per me un modello, non altrettanto per quanto riguarda la capacità di avere rapporti umani. Di mio ci metto un carattere duttile e la capacità di intessere relazioni: ciò che mi permette di ampliare notevolmente la nostra rete di rapporti in ambito politico e sindacale.

Il progetto parte, finalmente…

Nel giro di pochi anni tutti i soci prendono possesso dei loro spazi e si inaugura il centro. Quando Armando De Simone, vice presidente, muore, si pone il problema della sostituzione. Il Cda si riunisce per eleggere il sostituto e la mia nomina dovrebbe essere scontata: tutti sanno quanta parte abbia avuto nel progetto e quante energie vi dedichi. Eppure sul mio nome non c’è unanimità; sono eletto con il voto contrario di Gianni Carità, di suo cognato Francesco Di Gennaro, e di Amedeo Giannotti. Capisco allora che la mia figura comincia a essere ingombrante.

E che cosa succede?

Quelli che seguono sono anni di sacrifici e di un’attività frenetica, ma anche di grandi preoccupazioni. Quando apre, il Tari ha quasi 10 miliardi di lire di debito, un’esposizione che le quote dei soci non arrivano a coprire. Il progetto ha infatti richiesto molte più risorse di quello che avevamo previsto.

Ricordo che un giorno io e Gianni Carità, alle 7 e mezza di mattina, andiamo da Carmine Cioppa, dirigente della Banca di Roma, e riusciamo a convincerlo che per portare avanti il nostro progetto abbiamo bisogno di altri 10 miliardi, e lui ci dà fiducia facendoci ottenere un mutuo decennale per la copertura dei servizi.

Un passo decisivo…

Sì, il centro comincia a funzionare, le attività ingranano: il Tari ormai è una realtà. Nel Cda entrano Vincenzo Giannotti e l’avvocato Giulio Gomez d’Ayala. Nell’assemblea che segue il loro ingresso io sono quello che prende il maggior numero di voti. Una delle mie prime iniziative è l’immediata acquisizione dei terreni, per lo più agricoli, che si estendono di fronte al Tarì. Non so ancora bene che uso farne, ma sento che bisogna far presto, prima che qualche costruttore metta gli occhi su quell’area. Ho l’appoggio di Gianni Carità, Vincenzo Giannotti, Francesco Di Gennaro e altri che poi decideranno di uscire dalla società.

Come farà lei, no?

Sì. Dopo qualche anno mi rendo conto che davanti ormai ho due strade: diventare di maggior peso nel Tari oppure rendermi indipendente e avviare una nuova più ambiziosa impresa. Scelgo questa seconda opzione: ed è così che nasce il Polo della Qualità, una realtà che aspira a diventare una vetrina internazionale di tutte le eccellenze produttive della regione. Non solo l’oreficeria, quindi, ma anche moda, design…insomma: tutto il meglio dell’artigianato campano. L’obiettivo è creare una “città della moda e del lusso” in grado di ospitare centinaia di imprese, sale per riunioni, spazi per eventi…

Come ci riesce?

Grazie a un contratto di programma con la Regione e ad intese siglate con l’Asi, la Confindustria di Caserta e il Comune di Marcianise: è così che riesco a trasformare le superfici che si trovano a circa un chilometro dal Tarì in aeree di sviluppo industriale e commerciale nelle quali i soci del Polo potranno svolgere attività artigianali, industriali, commerciali sia all’ingrosso che al dettaglio.

Tutto viene fatto in tempi che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venuto a inaugurare la struttura, definisce straordinari. Come ho fatto? Coinvolgendo nei lavori circa 700 operai, operai per la sicurezza dei quali organizzo una squadra di 10 uomini con il compito di controllare quotidianamente che tutto nel cantiere si svolga secondo le regole. Nel Cda, insieme agli operatori della moda e del benessere, c’è l’avvocato Antonio Landolfi, figlio di Pasquale Landolfi: diventeranno i legali del Polo.

Insomma, un successo…

Sì, ma è proprio in quel gennaio 2007 nel quale, alla presenza di tutte le istituzioni che contano, si inaugura il Polo della Qualità, che comincia il declino. Quando, nell’autunno dello stesso anno, la struttura apre finalmente al pubblico, cominciano le prime defezioni. Molti di coloro che hanno acquisito gli spazi, decidono di non aprire i loro negozi: sebbene i contratti preliminari prevedano esplicitamente l’obbligo di avvio dell’attività, considerano quell’operazione un puro investimento immobiliare. Ma io non mi scoraggio. E riesco a trasformare cerco cento contratti preliminari in acquisti definitivi.

Chi si tira indietro?

Lo stesso Gianni Carità, Francesco Di Gennaro, Vincenzo Giannotti…Quest’ultimo, poi, sarebbe diventato presidente del Tari (una scelta a mio modo di vedere incomprensibile: come si fa a votare un populista come lui, e mandare a casa un uomo difficile ma carismatico come Carità?)

Andiamo avanti.

Il 2008 è un anno veramente difficile ma, a riguardarlo oggi, io credo di aver fatto la mia parte fino in fondo. Gli spazi vengono acquisiti per una cifra che oscilla tra i 1.200 e i 2.500 euro a metro quadro. E in tempi diversi tutti avranno il loro spazio. Denaro in cambio di mura, mica carta straccia.

Intanto nel Cda entra un nuovo consigliere. Si tratta di Raffaele Gallucci, indicato da Antonio Esposito della Banca di Roma. E’ con lui e con i Landolfi – figlio e padre – che comincia l’assalto alla Bastiglia. Non prima di aver scatenato una campagna denigratoria nei miei confronti. Il fatto è che a differenza del Tarì, il cui Consiglio di amministrazione è coeso e unito negli obiettivi di fondo, il Cda del Polo diventa subito il campo sul quale si combattono vere guerre di potere per l’occupazione dei posti che contano. E’ per questo che nell’autunno di quell’anno, stanco dei continui attacchi, decido di dare le dimissioni. A giudicare col senno di poi: il più grande errore della mia vita.

Perché?

Le racconto un aneddoto. Una domenica sera telefono all’avvocato Pasquale Landolfi per comunicargli che, il giorno dopo, anziché rassegnare le mie dimissioni al Cda, avrei convocato l‘assemblea dei soci. Il lunedi mattina arriva un fax alla segreteria del Polo inviato da Chantecler e firmato de alcuni consiglieri, i quali mi sfiduciano come presidente. Peccato che i consiglieri si dimentichino di cancellare la bozza preparata da Pasquale Landolfi, il quale è evidentemente il regista dell’operazione.

Come va a finire?

Carità si propone come colui che può salvare il Polo. Di Gennaro sponsorizza Landolfi. Ma alla fine presidente viene eletto eletto Gallucci, mentre Esposito, ex direttore della Banca di Roma, diventa direttore generale. Il tutto mentre i Landolfi padre e figlio continuano nelle assemblee successive la campagna contro il sottoscritto. Ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile portare avanti in assemblea con pervicacia, da parte di quei consiglieri, un’opera sistematica di denigrazione nei confronti di chi quel Polo lo aveva realizzato. E nel contempo chiedere ai soci una montagna di soldi senza delle giustificazioni credibili, sperando di portare avanti il progetto…

E ci riescono?

Macché: tempo due anni e il liquidatore Sergio Sciarelli porta i libri in tribunale e quindi si dà il via a un’azione giudiziale. Il fallimento del Polo apre un iter giudiziario penale e civile nei miei confronti. Quello penale si conclude con una una sentenza di assoluzione in quanto “il fatto non sussiste”; il civile è ancora in corso.

Quanto alla curatela fallimentare mi domando: perché, visto che a un certo punto avevano nelle mani ancora centinaia di preliminari, hanno permesso che fossero sciolti quando quei contratti obbligavano i sottoscrittori ad acquistare gli spazi prenotati, il che avrebbe abbassato notevolmente l esposizione con le banche e con i fornitori?

E lei che risposta si è dato? E che lezione si può trarre da questa storia?

Diciamo che la mia storia di personaggio pubblico finisce qui. Ho commesso errori che, allora, avrei potuto evitare o correggere? Può darsi. Avrei dovuto affrontare i miei nemici con maggiore energia e determinazione? Certamente. Ma il grande interrogativo che oggi mi pongo è: sarei mai riuscito a sottrarmi alla deriva populista che ormai avvolge tutto e che ha finito per travolgere anche me? Ne dubito.